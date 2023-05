Dupla Flirt motorvonatot állított a menetrendbe pénteken 23.41-es indulási idővel a MÁV, ami több mint 400 ülőhelyet biztosított. A motorvonatokon azonban csak a két kalauz utazott a veszprémi induláskor.

Emlékeztetőül, az éjszakai vonatjárat a késő esti idősávban véget érő programok után, Veszprémből 23.41-kor indulva kínál hazajutási lehetőséget a fővárosba, Székesfehérvárra és a környező, vasúttal elérhető településekre: Hajmáskérre, Pétfürdőre, Ösküre és Várpalotára.

A vonathoz a V-Busz késő esti helyi járata is csatlakozik. A rendezvények után éjszakai buszjáratok is segítik a hazajutást Veszprémből a környező településekre. Május 13-án és 14-én hajnali 1-kor Veszprém autóbusz-állomásról Székesfehérvár, Siófok, Balatonalmádi, Balatonfüred, Tapolca, Ajka, valamint Zirc felé közlekednek autóbuszjáratok, amelyek az útvonalba eső településeken is megállnak.