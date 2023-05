Ebben ezúttal Brányi Mária alpolgármester is a segítségére volt, aki elmondta, bízik benne, hogy a mézkirálynővel való találkozás után a gyerekek otthon is elmesélik, hogy mit tanultak a mézről. Az ovisok játékkaptárt és a méhészethez kapcsolódó játékeszközöket is kaptak, majd a mézkirálynő Sáriról, a kis felderítő méhecskéről mesélt. Sőt, kesztyűt és kalapot – védőfelszerelést – is hozott Klaudia. De ezzel még nem volt vége, hiszen mézet is lehetett kóstolni, az ovisok nagy lelkesedéssel fogyasztották a csemegét. Klaudiától megtudtuk, Veszprém után Siófok felé vette az irányt.