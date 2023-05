A helybeliek és a hozzájuk csatlakozó környékbeliek a nagy napra kék színbe öltöztették a falut és a szurkolók ellátásáról is gondoskodtak. Tóth András főszervezőtől, a Bakony 200 Sportegyesület elnökétől megtudtuk, hogy csütörtök délutánra összefogással sikerült a verseny színébe, kékbe öltöztetni a községet.

- Azt kértük, hogy aki szeretne csatlakozni a szurkolókhoz, az érkezzen kék színű ruhában és a faluközpontban lehetőleg csak kék színű gépkocsik parkoljanak. A Mária kertnél kialakított szurkolói zónában itallal és süteménnyel vártunk mindenkit, gazdára találtak a spinning biciklik, amelyeket Szabó Bálint spinning oktatótónak köszönhettünk. A gyerekeket ugrálóvár és lego foglalkoztató várta, a zenét Kassai Balázs biztosította. A helyi vállalkozók segítettek az ellátásban, volt almalé, sok sütemény, és sikerült jó néhány kékre festett biciklit is kiállítanunk az útvonal mellé. Több száz léggömböt szereztünk be a dekorációhoz és aszfaltot festettünk. Nem mindennapi egy ilyen alkalom, amikor a televízióban is látható, hogy egy neves verseny kerékpárosai a mi falunkon tekernek végig, szerettünk volna ehhez méltó fogadtatást biztosítani, hogy megmutassuk a falunkat és bebizonyítsuk, mire képes egy kis település is. Az előkészületekben közel húszan vettünk részt, a közösségi életbe olyan személyek is bekapcsolódtak, akik korábban passzívak voltak. A korábban a sport iránt nem rajongók is mellénk álltak, ez nagyon jó érzés volt. Elmondhatjuk, hogy amellett, hogy megmutattuk a falu szépségét, közösség építő szerepet is kapott az eseményre való készülődés, a résztvevők sajátjuknak érezték azt. Napról napra többen csatlakoztak hozzánk munkával, felajánlásokkal. A helyi összefogáshoz több vidéki lakos csatlakozott és amit létrehoztunk, az még a rendezvény főszervezőjének sem kerülte el a figyelmét – mondta András. Hozzátette, hogy a szurkolói gárda tagjai együtt maradnak és más eseményekre is közösen készülnek a jövőben.