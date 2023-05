Minden rokon, ismerős a hétfőn érettségizőket ünnepelte a zirci intézmény épülete előtt szombaton délelőtt, és érkeztek is, szokás szerint felsorakozva, egymásba karolva, énekelve vonulva, ballagva. A III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola két osztályának tanulói ballagtak el a hétvégén. Ötvenöten búcsúztak iskolájuktól – tudtuk meg Balázsné Györek Zsuzsanna igazgatótól, aki lapunknak elmondta, hogy a gimnáziumi osztályból mindenki tervezi a továbbtanulást, a művészeti osztályba járók zöme a 13. évfolyamra is az intézményben marad, utána szeretnének majd a művészeti felsőoktatásba bekerülni. A korábbi években a bélásoknak sikerült megvalósítaniuk ezeket a vágyaikat, jók az iskola továbbtanulási arányai, így a most végzőknek is jók az esélyeik. III. Béla-plakettet ezúttal négyen kaptak, Deézsi Leonóra Csenge és Kiss Sarlott Melani kimagasló tanulmányi eredményéért, Prém Orsolya közösségi munkájáért, Schmidt Kiara képzőművészeti alkotásaiért.

– Sajnálom, hogy vége. Kicsit bánom, mert szerettem ide járni, és izgulok az érettségi miatt. Ha lehetne, megfordítanám a bevett szokást és a vizsgák után tartanám meg a ballagást. Stresszmentesebb lenne, de mindenképp szép hagyomány. Hiányozni fogtok, de talizunk – ezt mondtam az osztálytársaimnak, és hasonlóképp érzek tanáraim iránt. Példaképem lett az osztályfőnököm, Tárkányi Tibor. Pedig nem szeretem azokat a tantárgyakat, amelyeket ő tanít, nem azok a kedvenceim, mégis jó volt az óráira járni, mert szórakoztatóan oktat, ugyanakkor tudja, hogy a vidámságnak és a komolyságnak mi a helyes aránya, melyiknek hol a helye. Én is ilyen pedagógus szeretnék lenni. Pécsen szeretnék magyar–történelem szakos tanárnak tanulni – mondta el a bakonynánai Maill Attila. Édesanyja, Maill Gáborné, Éva szintén aggodalommal vegyes örömmel ünnepelt, megnyugtatja, hogy fia sikeres tanulmányaiban, és vannak tervei, amelyeket férjével együtt szülőként támogathatnak.