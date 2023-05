– Köszönetet mondok, kitartást kívánok a nemzetközi pásztorünnep megálmodóinak. Mi sem bizonyítja jobban, hogy hasznos a kezdeményezésük, mint a megjelentek száma, ráadásul ennek a rangos rendezvénynek a mozgatórugói a helyben élők – hangsúlyozta Ovádi Péter országgyűlési képviselő az ünnepélyes megnyitón. Boriszné Hanich Edit olaszfalui polgármester hozzátette: nagy utat tettek meg együtt, a hagyományok mai előnyeit előtérbe helyezve, tudásukat, munkájukat sokan beletették a közös sikerbe.

– A tájhasználat a kultúra csendes gyermeke, a pásztordal, a néptánc a hangos. A Pásztortalálkozón mindkettő szerepet kapott, ahogy egy családban minden testvérnek helye van – ragadta meg szintén a lényeget szavaival Varga Antal, a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program támogatásával megvalósult esemény főszervezője. Beszéltünk Sáfián László hajdúsámsoni juhásszal is, aki mintegy az arca lesz szakmája újrafelfedezésének, a róla, munkájáról készült film és a Friderikusz-interjú révén. Furcsállja kissé a legeltetés körül manapság tapasztalható felhajtást. Nem érti, miért pont most lettek érdekesek a pásztorok, de azt értékeli, hogy a kutatók a valóságban velük élik mindennapjaikat, hosszabb időt náluk töltenek, úgy gyűjtenek tapasztalatokat. Sokkal sokrétűbb tudásra van szüksége, mint a legtöbben gondolnák – vetettük fel. A válasz szerint egy életen át tanul, mindig szerez új ismereteket és a jószág is okítja, ezért nincs olyan szerinte, hogy "a legjobb pásztor".