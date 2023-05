Az elmúlt hónapokban a jelentős üzemanyagár-növekedés, valamint infláció miatt valóban drágult a képzés - árulta el érdeklődésünkre Tárnai Balázs, az egyik veszprémi autósiskola tulajdonosa, hozzátéve, az érdeklődők száma azonban nem csökkent drasztikusan.

A KSH adatai szerint 2022 végén átlagosan 305 ezer forintba került egy jogosítvány megszerzése, de ez még nem számolja a most tapasztalt inflációs mértéket, illetve 30-40 százalékos visszaesést írt a tanulók számában. Veszprémben ennél jóval kedvezőbb a helyzet.

Tárnai Balázs elmondta, ők tavaly emelték az óradíjat mintegy 20 százalékkal, amikor az üzemanyag ára 600 forintra ugrott, de további emelést nem terveznek. Véleménye szerint most inkább a megélhetésre költenek az emberek, ezzel együtt folyamatos a jelentkezés a képzéseikre. - Annyi változott, hogy a KRESZ után nem kell oktatóra várnia a tanulónak, egyből tudja kezdeni a vezetést, de így is folyamatosan telítettek az oktatóink - tette hozzá. A motoros képzésre még nagyobb az érdeklődést, ott naponta több jelentkezőt is regisztrálnak. A korosztály is nagyon változó. - Idősebbek és fiatalok egyaránt jelentkeznek. Egyre több az olyan érdeklődő is, aki esetleg 5-6 éve már nem vezetett autót, most azonban szüksége lenne a rutinra, ezért vesz néhány órát. Tehergépjárműre is folyamatos a jelentkezés, az országos hírekkel ellentétben nincs zuhanás az érdeklődést tekintve.

De akkor most nézzük a tényleges számokat. Tárnai Balázs szerint az internetes KRESZ-oktatással nem romlott a KRESZ-vizsga eredményessége, hiszen az online képzés alatt is lehet már kérdezni az oktatót, ha valami nem lenne elsőre világos. A jogszabály szerint 30 óra a kötelező vezetés a jogosítvány megszerzéséhez, aki kicsit bizonytalanabb, annak javasolják a plusz órákat, de akkor sincs szükség 50-60 órára. - 40 órán belül elmennek vizsgázni a tanulóink és többnyire átmennek elsőre, alaposan felkészítjük őket - jegyezte meg Tárnai Balázs. - Egy B-kategóriás jogosítvány megszerzése orvosi alkalmasságival, vizsgákkal, képzési díjakkal minimum 345 600 Ft - árulta el a veszprémi autósiskola tulajdonosa.