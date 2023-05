Az intézmény idén ünnepli 15. évfordulóját annak, hogy megkezdődött a sportiskolai képzés Bácskai Sándorné kezdeményezésére, a gálát a jubileumi tizedik alkalommal tartották meg. Pohl Brigitta intézményvezető köszöntőjében elmondta, intézményük a város egyetlen sportiskolája, diákjaik pedig eredményeikkel országos és nemzetközi hírnevet biztosítanak az iskolának. Hozzátette, fontos, hogy kisgyermekkortól kialakítsák a rendszeres testmozgás és sportos életforma iránti igényt a gyermekekben, amely hozzájárul ahhoz, hogy mentálisan és fizikailag is egészséges fiatalok legyenek a diákokból. A gálán valamennyi sportosztály diákjai bemutatkoztak 1-8. osztályig: sportos bemutatókkal, műsorral készültek az osztályok, amelyre a tanítók, osztályfőnökök, testnevelők készítették fel a diákokat. A programban a többi között szekrényugrás, gimnasztikai és labdajáték-bemutatók, talajtorna és ugróköteles bemutató is szerepelt. Elhangzott, az intézmény eddigi legeredményesebb tanévét zárta a sporteredményeket tekintve, az iskola diákjai dobogós helyezésekkel tértek haza az országos diákolimpiai döntőkről. Barták Péterné korábbi intézményvezető a sportiskola évfordulója alkalmából köszönetet mondott a testnevelőknek, osztályfőnököknek, szaktanároknak, tanítónőknek, szülőknek és sportegyesületi edzőknek azért, hogy támogatták, segítették a diákokat, valamint méltatta a versenyeken szép eredményeket elérő tanulókat. A rendezvény elején külön köszöntötték a 2022-23-as tanévben a hónap sportolója elismerésben részesült diákokat. A gálán a tantestület által adományozott Báthory Emlékérmet Zsebe Gábor testnevelő, labdarúgóedző, osztályfőnök vehette át. A méltatásban elhangzott, csaknem 20 éve dolgozik az intézményben, tanítványai labdarúgásban számos országos eredménnyel büszkélkedhetnek, csapata a mostani tanévben is tagja lesz az Országos Diákolimpiai döntőnek.