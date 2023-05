A napokban A Mi Erdőnk elnevezésű felületén a Bakonyerdő Zrt. helyszíneit mutatta be, azokra is lehet kattintani. A képek alatt a Bakony és a Balaton-felvidék erdőiről több érdekesség megtudható. Például az, hogy a Cuha patak völgyében bükkösök lombsátra alatt bújik meg a Kőpince-forrás, melynek kristálytiszta vize kiváló szomjoltó. A közelében tátongó sziklahasadék a Kőpince-barlang, ahol a legenda szerint a hírhedt bakonyi betyár, Savanyó Jóska többször meghúzta magát. A Hubertlaki-tó pedig népies nevén a bakonyi Gyilkos-tó. Huszárokelőpusztáról négy kilométeres könnyű sétával megközelíthető, de Bakonybél irányából a kék kereszt turistajelzésen is elérhető. A Keszthelyi-hegység völgyeiben a Kovácsi-, a Tátika-hegy környékén szép bükkösök, tölgyesek lelhetők, ez a terület a Bakonyerdő Virágos-hegy és Tátika Erdőrezervátumának is otthont ad. S az egyetlen magyar alapítású szerzetesrend, a pálosok egyik legelső, XIII. századi kolostorának, a salföldi pálos kolostornak a romjait az erdőgazdaság állíttatta helyre. Fantasztikus látvány tárul elénk, amikor a fák közül előtűnik a több mint hét évszázados kolostorrom, a Mária Magdolna tiszteletére szentelt templom maradványa, gondolhatunk arra, hogy kétszáz évig éltek itt a fehér barátoknak is nevezett pálosok.