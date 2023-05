Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter, országgyűlési képviselő úgy fogalmazott köszöntőjében, hogy Sümeg gazdag város, amely százötven, kétszáz évvel ezelőtt jelentős szerepet töltött be Magyarország életében. - Az is jól látható a város történelmében, hogy az akkori polgárság az anyagi gyarapodást, gazdagodást egy erkölcsi felelősségvállalással együtt tudta elképzelni - utalt a miniszter arra a bőkezű és felelősségteljes adakozásra, amely a helyi közösséget nagyban segítette. Hozzátette, bízik abban, hogy a mai Magyarországon is egyre szélesebb körben lesz látható, érzékelhető ez a tendencia.

Sümeg nagy adakozóiról, Ramassetter Vincéről és Kompanik Zsófiáról szólt beszédében Végh László polgármester, hiszen a település rengeteg segítséget kapott tőlük. Vagyonuk jelentős részét Sümegre, annak oktatási és egészségügyi intézményeire hagyományozták. - Az, hogy ma az óvoda százötven éves évfordulóját ünnepelhetjük, csakugyan nekik köszönhető - tette hozzá a polgármester.

Navracsics Tibor virággal köszöntötte a város díszpolgárát, Tanai Károlyné óvodapedagógust

Fotó: Szijártó János/Napló

A résztvevőket, a vendégeket és persze a gyerekeket Papp Lászlóné intézményvezető köszöntötte, s egyben felkonferálta az ünnepi műsort, amelyben az óvodapedagógusok kórusa énekelt, Császár Gizella szavalt, a gyerekek pedig kedves énekes, táncos produkcióval varázsolták el a közönséget. A műsor után óvodatörténeti fotókiállítást, valamint rajzkiállítást nyitottak a tornateremben. Az ünnepségen külön köszöntötték a város díszpolgárát, Tanai Károlyné óvodapedagógust.