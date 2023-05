A hatalmassá szélesedett látóhegyi vízlevezető árok szétválasztotta az érkezőket, akik közül volt, aki már anyák napi csokorral a hátizsákjában érkezett. Fenyegető felhők sodródtak Veszprém fölé, de eső ez idő alatt nem esett. A szentmisét Nagy Károly apát-kanonok, a Szent Mihály-székesegyház nyugalmazott plébánosa mutatta be.

Szentbeszédében arról beszélt, hogy a Szűzanyán keresztül koronával kellene köszönteni a nőket, akiknek mindig nagy feladatuk volt, majd a Bibliából ismert hős keresztény asszonyok alakját idézte, akik törékeny nőkként is győzni tudtak a gonoszon. Erejüket a hit, a feltétlen bizalom adta. Ma, amikor a világban minden negyedik percben megölnek egy keresztény embert – legtöbbjüket a katolikus egyház tagjai közül –, szintén nagy szükség van az imákra, az erős hitre. Nem lehetnek illúzióink, ugyanolyan idők járnak, mint a második világháború után: a hitünket akarják elvenni. A gonosz erősödik; szedik áldozataikat a háborúk, a békétlenség, az éhezés, a nyomor, miközben a vámszedők egyre gyarapodnak, hazugság, kapzsiság terjed onnan is, ahonnan erkölcsöt várnánk. Amikor az anyákat, nagymamákat, dédmamákat ünnepeljük, fel kell hívni a figyelmet arra is újra meg újra, hogy a keresztény nők feladata: családjukban legyenek az anyaság szimbólumai, mert kezükben van a jövő, a magyar nemzet sorsa. A mindennapi ima, a fohász, a harc a gyerekek hitéért az egyetlen módszer, amivel győzni lehet a gonosz praktikáin. – Égi édesanyánk, Mária mosolya, áldása, szeretete kísérjen benneteket! – üzent Károly atya a távol lévőknek is, azt ajánlva, hogy anyák napján legalább egy Miatyánk erejéig, ő is jusson eszünkbe.