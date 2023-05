– Litér felkerült az európai fémipar térképére, ráadásul a beruházás példátlanul nehéz időszakban valósult meg, mert alig három év alatt a világgazdaság kétszer is a feje tetejére állt – hangsúlyozta Szijártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Az okok között utalt a világjárványra, a szomszédságban dúló háborúra, annak kedvezőtlen gazdasági hatásaira. Kiemelte, a háború árát egész Európa, illetve a gazdaság szereplői és az emberek is fizetik, a magas infláció és a megnőtt energiaárak formájában. A brüsszeli szankciók jobban fájnak az Európai Unió gazdaságának, mint azoknak, akikkel szemben bevezették. A járvány és a háború kapcsán utalt a recesszióra, a munkahelyek elvesztésére. A magyar kormány elmúlt három évének gazdasági intézkedései a recesszió elkerülésére, a munkahelyek megvédésére, a gazdaság növekedési pályára állítására fókuszáltak, mindezért minél több beruházást hoztak az országba. A kormány minden idők legjelentősebb beruházásösztönzési programjait indította a világjárvány és a háború árnyékában, a forrásokat a munkanélküliség megelőzésére fordították. Így 2022 a világgazdaság egyik szomorú éve volt, a magyar gazdaságban pedig rekord: a rendszerváltás óta a legtöbb beruházás történt, és a legjelentősebb exportteljesítmény valósult meg. Idén még a tavalyinál is több beruházás érkezett.