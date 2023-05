Az átadási ünnepségen résztvevőket, a járás iskoláinak igazgatóit Egyházi Andrea, a Pápai Tankerületi Központ igazgatója köszöntötte, majd Kovács Zoltán országgyűlési képviselő beszédében úgy fogalmazott, hogy állami gondoskodás keretében kapnak olyan tableteket a diákok és pedagógusok, amelyeket a tavalyi népszámlálás során használtak csupán.

- Még ma is jelentős a hiány ilyen eszközökből, Devecser járásban hozzávetőlegesen tíz millió forint értékben közel hetven ilyen tabletet adunk át az iskolák igazgatóinak, hogy az oktatásban használhassák. Vannak olyan családok, gyerekek, akik főként anyagi okok miatt nem juthatnak hozzá, de a jövő szempontjából nagyon fontos, hogy a diákok a számítástechnika alapjait a tableteken is megtanulják, használni tudják az eszközt, mert az élet számos területén szükség van már rá – mondta Kovács Zoltán.

Egyházi Andrea elmondta, az eszközöket alsó tagozatos tanulók oktatása céljából osztják ki. 176 tabletet vett át a tankerület és azokat adja elsősorban a második, harmadik évfolyam tanulói számára, de a pedagógusoknak, hogy azokat több osztály is használhassa. Elsősorban azokat az iskolákat részesítik előnyben, ahol alacsony a digitális eszközellátottság, magas a hátrányos helyzetű tanulók száma. Most a csöglei, tüskevári, devecseri iskola kapott tabletet, de további intézmények is kapnak még eszközöket.