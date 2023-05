1992-től a kormány határozata alapján május 21-én ünnepeljük a Magyar honvédelem napját. E jeles napon arról emlékezünk meg, hogy a magyar honvédség a szabadságharc tavaszi hadjáratának csúcspontjaként háromhetes ostrom után 1849. május 21-én a császári hadseregtől Görgey Artúr vezetésével visszafoglalta a Budai várat, mely az 1848/49-es szabadságharc egyik legdicsőségesebb pillanata volt. A Honvédelem napján nem csupán a vár felszabadítására emlékezünk, hanem arra is, hogy minden időben köszönet és elismerés illeti a mindenkori Magyar Honvédséget, hisz a magyar katonák esküjükhöz híven bármely veszélyhelyzetben példamutatóan szolgálják a hazát, őrzik Magyarország függetlenségét, békéjét, a magyar emberek biztonságát és szabadságát.

A városi ünnepség – melyen első alkalommal vettek részt a Pápai SZC Jókai Mór Közgazdasági Technikum és Kollégium Honvéd Kadét Programjának diákjai - Nagyváradi József, a Vitéz Bertalan Árpád veterán ejtőernyős bajtársi közösség tagjának szavalatával kezdődött, majd Magasy Zsolt bázisparancsnok emlékezett meg a jeles napról.

- A Magyar Honvédelem Napja megemlékezés mindazokról, akik a fegyveres erők tagjaiként a magyar honvédelem alapkövét szolgálatteljesítésükkel és hősies harcok árán letették. Ez az ünnep egyszersmind azt is jelképezi, hogy a társadalom egyik legfontosabb tagja a katona, aki oltalmazza, védi társait, családjait. A honvédelem nemcsak a katona ügye, hanem mindannyiunk érdeke, hiszen őseink közül sokan adták életüket azért, hogy megvédjék e nemzet szabadságát. 1849 májusában a magyar katona az ország és a világ előtt bizonyította, hogy készen áll arra, hogy akár élete árán is megvédje hazája büszkeségét. Kötelességtudat, hazaszeretet - ezek kellenek napjainkban is, hogy Magyarország független, erős állam legyen.