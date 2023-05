Lengyel Károly igazgató köszöntőjében nem is versenynek, kimondottan játéknak nevezte a lezajlott eseményt. A díjak átadása előtt a vendégek az iskola 1/A osztályosainak jelenetére tapsolhattak, melyet Sinkáné Glatz Henriett tanított be. Lenkei Judit igazgatóhelyettes a házigazda és a díjátadóra érkezett vendég iskolák tanulóihoz, a versenyzőkhöz is szólt ezt követően, emlékeztetve őket, hogy szándékosan szervezték csapatokban, az egyes állomásokon élményeket adva a résztvevőknek a Pfiffikus – Deutsch macht Spaß versenyt. Az igazgatóhelyettes lapunknak beszámolt róla, hiánypótló kezdeményezést indítottak útjára évekkel ezelőtt a vármegye német nemzetiségi iskoláinak. – Fontos oktatási célunk az együttműködésre nevelés, mert csapatban dolgozni mindig kevesebb stresszel jár. Ezért törekedtünk a játékosságra, s örülök annak, hogy a versenyre szívesen járnak vissza gyerekek és pedagógusok.

Az esemény túlnőtt vármegyénken, oly módon, hogy egy szombathelyi csapat, amelynek tagjai a dózsások levelezőtársai, szintén részt vett rajta. – Minden évben egy, a gyerekekhez közel álló témát választunk, mely idén az iskola volt, hiszen negyedszázada működik német nemzetiségi tagozatunk – mondta el Lenkei Judit. A verseny a hagyományokról is szól, melyekről hon- és népismereti órákon tanulnak a gyerekek. Így az iskolatörténeti múzeumot – a Kováts Sándor Értéktörténeti Gyűjteményt – egyik állomásként szintén bevonták az eseménybe.

Idén a zsűrinek nem volt könnyű dolga, mindannyian szépen teljesítettek, a dobogósok végül a herendi tanulók lettek, a második helyet a bakonynánaiak szerezték meg, míg a szombathelyi iskolások lettek a bronzérmesek. A díjakat a német nemzetiségi tagozat fennállásának 25. évfordulója előtt adta át a legügyesebb csapatoknak Heilig Ferenc, a Veszprém Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzatok elnöke.