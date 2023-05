Célként tűzték ki, hogy az iskolai közösség, diákok, szülők és oktatók számára új energiákat adjanak, ezáltal szebb, jobb iskolát teremtsenek maguknak. - Ezeket maximálisan sikerült elérni - mondta Pethő Imre, a projekt egyik közreműködő tanára a keddi sajtótájékoztató alkalmával.

Elhangzott, három alprojekt is megvalósult az elmúlt hónapokban. Tréningeket tartottak, a diákönkormányzattal közösen különböző terveket valósítottak meg, illetve belső közösségi bútorok készítettek és külső közösségi teret is létrehoztak. Annyi energiát megmozgattak, hogy a vártnál több dolog is megvalósult, négy adventi műsor is lezajlott. A projekt egy kertépítéssel fejeződött be.

Szabó Zoltán és Pethő Imre a sajtótájékoztatón

Fotó: Cseh Zoltán

A tréningeket vezetőknek tartották, a diákönkormányzat pedig minden programelemben aktívan részt vett, többek között létrehozták az év tanára díjat, melyet időn Cziráki Károly kapott meg. Elindult a panaszlánc problémamegoldó csatorna tervezése is, illetbe az iskola tanulóinak nagyszámú részvételével felmérést is végeztek, milyen fejlesztéseknek örülnének a fiatalok.

Bútorokat is készítettek közösen a diákok, melyet az intézményen belül és az újonnan kialakított kertben helyeztek el. - Számtalan növény érkezett szülői felajánlásból is - jegyezte meg Pethő Imre. Hozzátette, közel 200 diák vett részt aktívan a projektekben és közel 30 oktató volt érdekelt a munkában. - Nem a végtermék a fontos, hanem hogy benne dolgoztak - jegyezte meg. Kiemelte még Mártony Zsuzsanna tanár aktív közreműködését, aki összefogta a munkát az oktatók részéről.

Új közösségi terek is létesültek a Jendrassikban

Fotó: Cseh Zoltán

Szabó Zoltán igazgató köszönetet mondott minden közreműködőnek. - Nagy innováció ez az iskola életében - húzta alá. A kézzel fogható dolgok mellett kiemelte a szellemi pluszt, amit az oktatók, diákok kaptak. - Egy olyan élhető közösségi tér kialakítása volt a cél, ami magasabb szintű, mint a korábbi és a közösség összekovácsolásának alapja is lehet, amire a most kialakított kis kerttel teljes mértékben megvalósulhat - vélekedett. Mint mondta, az első közösségépítő impulzusok megszerzése a legnehezebb, de a bútorok gyártásával, a vélemények kikérésével ez megtörtént. - Bűszke vagyok az oktatóinkra, diákjainkra, projektvezetőkre, hogy ilyen csodálatos pár hónap áll mögöttünk, aminek eredményeként egy élhetőbb közösségi tér és komoly értékkel bíró belső közösség jöhetett létre az intézményen belül - zárta gondolatát az igazgató.

Itt azonban nem állnak meg, jövőre a programokra fókuszálnak.

A teljes projekt közel 10 millió forintot ölelt fel a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program támogatásával.