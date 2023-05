Mivel azonban az épület a közeli Szentháromság-szobor közelében, azaz műemléki környezetben van, szigorú előírások mellett végezhető csak el a munka. Erről Parapatics Tamás, a Városfejlesztési Kft. ügyvezetője beszélt lapunknak. Megtudtuk, hogy a homlokzat rekonstrukciója nagymértékben érinti a társasházat, amelyben jelentős tulajdoni hányaddal bír az önkormányzat.

- Nem vitatható, hogy rossz állapotú a homlokzat, fennáll az omlásveszély, a felújítás nem tűr halasztást. A város polgármestere megbízta a tapolcai Városfejlesztési Kft.-t a munka koordinálásával, hogy idén elkészülhessen a felújítás terve. Abban meghatározzuk a feladatot, aztán következik az ajánlatkérés a bekerülés költségére vonatkozóan. Örökségvédelmi szakember bevonása is szükséges, hiszen a Szentháromság-szobor előtti épület műemléki környezetben van, így más előírások vonatkoznak rá, mint a normál környezetben levő épületekre. A tervezési folyamatot helyszíni bejárás előzi meg, hogy még az új vakolat felvitele előtt kiderüljön a tető, a csatornák, a vízelvezetés állapota. Meg kell vizsgálni a nyílászárókat is. A homlokzat felújításában érintett tulajdonosoktól hozzájárulást kérünk, hogy az anyagi fedezet rendelkezésre álljon. Idén elkészül a terv, megtudjuk a becsült összeget, és árajánlat kell a kivitelezéshez. A tulajdonostársaknak üzleti tevékenységük során tervezniük kell a kiadást. Tehát meglehetősen sok tárgyalás előzi meg a kivitelezést, amely százmilliós nagyságrendű összeg lehet – mondta Parapatics Tamás. Hozzátette, hogy a társasház korábbi gazdálkodása miatt jelenleg nem áll rendelkezésre fedezet a felújításához. Az U alakú épületben több lakás is van, azonban csak a nem lakás céljára szolgáló helyiségek az érintettek a felújításban, miközben az egész társasház döntése szükséges a munkához. Tény az is, hogy az ingatlan értéke emelkedik a felújítással. A kivitelezés érinti az épület Fő téri teljes homlokzatát és a Batsányi utcai homlokzat egy részét. A bekerülési költségből kiveszi a részét az önkormányzat mellett egy pénzintézet, egy jelenleg nem üzemelő húsbolt és egy drogéria. Pályázati támogatás azonban nem áll rendelkezésre.

- A terv és az engedély az idei év végére elkészülhet, azt követően már lehet tudni a becsülhető kivitelezési költséget, és a tulajdonosokkal tárgyalhatunk a hozzájárulásokról. Áthúzódó, legalább két évet érintő beruházásról van szó, az érintett gazdasági társaságoknak tervezniük kell ezzel, kötelezettségvállalás szükséges a részükről. Ezért is várható, hogy valószínűleg csak 2025-ben készülhet el a felújítás – mondta az ügyvezető.