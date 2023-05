Jákói Bernadett több fórumon mutatta be sok más mellett a veszprémi Cserhát városrész, a Csomay strand, a Bagolyvár, és más legendás épületek történetét; a beszélgetés során kiderül, milyen ötlet nyomán valósult meg a Sétál a család Veszprémben című városismereti sétakönyv; és az is, hogyan alakult ki benne az ukrán zene és nyelv szeretete, és milyen út vezetett az idegenvezetésben, a túravezetésben elért sikereihez. Jákói Bernadett példája jól mutatja, hogy ha valakiben megvan a kellő tehetség, elszántság és kitartás, akkor megvalósíthatja gyermekkori álmait; sikeres pályát futhat be olyan eredményeket elérve, amelyekre képessé teszik adottságai.

