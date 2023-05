A beszélgetésben szó lesz arról, hogy főként műemlék jellegű gépek, eszközök beszerzésével és felújításával foglalkozik, és különösen a malmok állnak közel Tamás Péterhez. Már az ország több településén is végzett sikeresen malom- és gépfelújításokat, és rendezett be ipartörténeti kiállításokat, de Veszprémben saját malmot vásárolt, amely javában működik.

Tamás Péter a saját malmában

Forrás: Tamás Péter

Hallhat róla, hogy Péter látogatóközpontnak alakította ki a Fenyves utca 65. szám alatti malomépületet, ahol Veszprém egyetlen épségben megmaradt, működőképes vízimalmában interaktív malomtörténeti kiállításukon idegenvezetéssel megtekinthető a malom teljes szerkezete, amelyet be is indítanak a látványőrlések alkalmával; de a programok között szerepel kézi malmok és egyéb régi eszközök kipróbálása is.

Ez itt a VEOL Podcast Pódium 24. adása. A mikrofonnál Komaniczki Zoltán.