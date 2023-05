Hajdan szinte minden faluban volt egy-egy pásztor, ma már csak elvétve találkozhatunk velük, évente egyszer viszont egyszerre sokukkal, az Olaszfalui Pásztortalálkozó és Pásztorünnepen. A tavalyi fesztiválról már többször írtunk a Naplóban, akárcsak arról, hogy idén a Kárpát-medencéből a határon túlról is, sőt, egészen távoli országokból szintén érkeznek szakmabeliek és a pásztordalversenyt konferenciájuk egészíti ki. Minderről sajtótájékoztatón beszélt Veszprémben az olaszfalui helyszín, a Zöldág Lovasudvar házigazdája. A május 19-re és 20-ra összeállított program szavai szerint jó példája a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa projektév egyik céljának, miszerint a már eddig is népszerű bakonyi-balatoni helyszínek mellett a csendesebb falvakat és a bakonyi-balatoni identitás kevésbé ismert oldalait is megismertesse a közönséggel.

Rideg és szilaj, tudós, községi és uradalmi pásztorok – a régi mesterség ágai. Ha még a szokásokat, az öltözékeket és a művészi pásztorfaragásokat is megemlítjük, látszik, milyen sokszínű világ a pásztoroké. Mindezt lehetőség lesz felfedezni Olaszfaluban, a Nyugdíjas Közösségi és Értékőrző Egyesület által szervezett eseményen. A bakonyi és Balaton-felvidéki tájakon ma is él és dolgozik csaknem harminc pásztor. A program nekik is lehetőséget teremt a párbeszédre, sőt, hazánk távolabbi részeiről és többek között a Fel- és a Délvidékről érkező pásztortársak ugyancsak megismerhetik egymást.

Nyitányként különféle szakterületek képviselői, kutatók találkoznak a gyakorló pásztorokkal egy workshop keretében. Mindkét félnek nagy tudáskincs van a birtokában, amely néha kiaknázatlan, de a rendezvény alkalmat biztosít ennek felszínre hozására. Ökológiai, fentarthatósági szempontok, lehetőségek is szóba kerülnek, de az esemény szervezői távolabbra is kitekintenek, hiszen kenyai, mongol, iráni, spanyol pásztorok érkeznek. A közönséget is várják Olaszfaluba, ahol minden pásztor a régi, hagyományos öltözetben lesz jelen, ahogy a napi konferencia külföldi résztvevői is. Énekegyüttesek, néptánccsoportok lépnek fel. Online minősítő dalversenyt szerveztek, melynek a döntőjét már a Pásztorünnep és Népzenei Fesztiválon rendezik meg, a szakmai zsűri által legjobbként kiválasztott tíz versenyzővel. A szombati Pásztorgálán rövid ismertetőket hallhat a közönség az egyes országok, tájegységek pásztoréletéről, hagyományairól, pásztorművészetéről.