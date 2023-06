Az átadási ünnepségen Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter arról beszélt, hogy bár szezonális jelleggel már működött itt a mentőpont, most mégis különös jelentősége van az átadásnak. – Hiszen, ha egymás mellé tesszük az eseményeket, amelyek az egészségügyi ellátórendszer területén történnek, láthatjuk, hogy itt, a Balaton-felvidéken bővülő szolgáltatásokkal találkozhatunk. A 24 órás mentőpont lehetővé teszi, hogy a Balaton északnyugati medencéje még jobban fedve legyen egészségügyi ellátással, még gyorsabban érjenek ki a bajba jutottakhoz a mentők Ez nem csak azt jelenti, hogy az eddigi, Balatonfüred, Keszthely és Tapolca között levő térség újabb mentőponttal gyarapodik, hanem azt is, hogy biztonságosabb itt élni és nyaralni. Amikor korábban a 24 órás működésről beszéltünk, elsősorban pénzről volt szó. Az összeg, amellyel a Mathias Corvinus Collegium (MCC) lehetővé tette, hogy 24 órásra bővítsük a mentőpont működését, kulcsfontosságú a község és a térség, valamint a jövő szempontjából egyaránt. Az MCC példát mutatott abban, hogy a térségben levő gazdasági, kulturális, oktatási szereplők, a társadalmi felelősségvállalás részeként beszállhatnak a közjó gyarapításába, ez által részeseivé válnak a jobb minőségű egészségügyi ellátásnak – mondta a miniszter és megköszönte a kollégiumnak a felelős társadalmi magatartást.

Constantinovits Milán, Csató Gábor és Navracsics Tibor a mentőpont pihenőjében Fotó: Tóth B. Zsuzsa

Csató Gábor az OMSZ főigazgatója hangsúlyozta, hogy a szolgálat 75 éve 256 mentőállomáson 8500 bajtárssal tevékenykedik. Mindenhol egyformán fontos, hogy megfelelő körülmények között dolgozzanak a mentősök.

- 30 éve van mentési pontunk Révfülöpön, de már kinőtte magát. Nekünk is fontos, volt, hogy legyen egy kulturált körülmények között, jó helyen levő mentőállomásunk. Az első lépéseket tavaly tettük meg, idén azt láttuk, hogy a megye 11 mentőállomása és mintegy 50 ezer esete, amely a teljes vármegye lakosságát lefedi, indokolja, hogy Révfülöpön is legyen egy fix pont, ahol 24 órában tudják ellátni bajtársaink a rászorulókat. Főleg a nyári időszakban fontos ez, amikor sok nyaraló itt tölti pihenését. Havonta 100-150 esethez vonulnak ki bajtársaink, ezúton is köszönet a munkájukért és a kormányzatnak, hogy folyamatosan támogat bennünket. Az elmúlt hetekben 33 új mentősegységet állíthattunk szolgálatba, itt is pár éves autó tud szolgálatot teljesíteni, ugyanazon magas szintű tudással és felszereltséggel, mint az ország bármely más pontján – mondta a főigazgató.

Kondor Géza, Révfülöp polgármestere köszöntőjében elmondta, hogy 2022 februárjában merült fel a kérdés, hogy miért nincs a nagyközségben állandó mentőállomás. - Navracsics Tibor felkarolta az ügyet, március közepén az első mentőautó megjelent itt és az épület emeletén megkezdődött a szolgálat. Egyszerű garázst biztosítottunk, amelyről tudtuk, hogy ideiglenes, de abban a reményben tettük, hogy a szomszédban majd elkészül egy korszerű mentállomás. Arra még várni kell ugyan, de hogy a 24 órás szolgálatot az itt dolgozók minél jobb komfortban tudják ellátni, elkészült két helyiség. A fűthető, gépkocsi mosásra is alkalmas garázs és a pihenőhely a kiszolgáló helyiségekkel. Innen perceken belül megérkezik a szakszerű segítség a partra – mondta a polgármester és megköszönte mindazok támogatását, akik hozzájárultak a mentőpont kialakításához.

Constantinovits Milán a Mathias Corvinus Collegium Alapítvány szakmai főigazgató-helyettese a projekt támogatása kapcsán úgy fogalmazott, hogy amikor a kollégiummal átvették a vitorlás kikötő működtetését, szerettek volna a községbe kulturálius, oktatási, sport jellegű programokat hozni, szellemi felpezsdülést adni a helyi közösségnek.

- Emellett szeretnénk mai is a lassan nyolcezer diákunk számára a Kárpát-medence 28 városában egyedülálló tehetséggondozást megvalósítani. Csak úgy lehet hatékony a fiatalokkal való foglalkozás, ha a helyi igényekkel összhangban működik és jó szövetségest találunk a helyi vezetésben. Itt megtaláltuk ezt a partnerséget, így tudunk együtt táborozást biztosítani több, mint ezer gyermeknek nyáron. Természetes volt, hogy eszközeinkkel hozzájárulunk a helyi üdülőélet fellendítéséhez a közegészségügy javításéhoz – mondta a szakmai főigazgató-helyettes.