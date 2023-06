Apanap a bakonytamási evangélikusoknál 49 perce

A feltétel nélküli szeretet kimutatásáról beszélt a lelkész igehirdetéskor

Mennyire jó megbecsülni az édesapákat is, és erre van mód a hétköznapokban, van hozzá ünnep is, mert nemcsak anyák, apák napja is van – így gondolják a bakonytamási evangélikusok.

Fotó: Bakonytamási Evangélikus Egyházközség/Horváth Tibor

Azt már többen tudják, hogy az apák napja egy olyan ünnep, amit a világ számos országában megtartanak, hazánkban 1994 óta és nálunk még nincs akkora hagyománya, mint az anyák napjának, de nő a népszerűsége. Szakos Csaba lelkész tájékoztatta erről lapunkat, neki meggyőződése, hogy kétség sem fér hozzá, az édesapánk ugyanolyan fontos szereplője az életünknek, mint az édesanyánk. A Bakonytamási Evangélikus Egyházközségben ezért nemrégiben az édesapákat ünnepelték Németh János felügyelő javaslatára. Az igehirdetés során elhangzott, hogy a 127. zsoltár mondja: „Bizony, az Úr ajándéka a gyermek.” A tiszteletes ennek kapcsán arról beszélt, hogy ez az ajándék óriási felelősség. Gondoljunk csak arra, nem mindig könnyű arra válaszolni, hogyan lehetnek a férfiak olyan édesapák gyermekeik számára, amilyeneket Isten szeretne látni és ami fiaiknak, lányaiknak a legmegfelelőbb. A lelkész ennek kapcsán szólt a feltétel nélküli szeretetről, kimutatásának módjairól, és a megjelentek, a gyermekek énekkel, versekkel köszöntötték az apákat. Hálával telt szívvel ölelték meg őket és az édesanyákat is.

