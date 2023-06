Harangszóra sorolták fel az elcsatolt települések neveit a rendezvény kezdetén, majd az hangzott el, hogy a gazdasági veszteségeknél fájóbb volt, hogy honfitársainkat szakították el tőlünk. Szó esett arról, hogy mégis sikerült a 103 éve történtek után talpra állnunk, s ha nemzetet látunk, akkor eltűnnek a határok: a magyarok, éljenek is bárhol, összetartoznak, minden magyar felelős minden magyarért.

Máthé Áron, a Nemzeti Emlékezet Bizottság alelnöke beszédében hangsúlyozta: a trianoni döntésnek nemcsak az volt az oka, hogy háborúban a vesztes oldalán álltunk, hanem a megfelelő nemzeti érdekképviselet hiánya is. Felhívta arra a figyelmet, hogy a terület- és emberlétszám-veszteség mellett sorsokra mértek csapást a történtek, emlékeztetett arra, hogy idegen megszállás alá került az ország nagy része, Zirc például román megszállás alá. Elvitték a lovakat a helyiektől, ami akkoriban olyan volt, mintha ma minden haszongépjárművet elvennének a lakosoktól. S más módon is kínozták a magyarokat, rémtetteket követtek el ellenük. A trianoni szerződés máig tartó hatása pedig abban nyilvánul meg a szakértő szerint, hogy többet kell küzdenünk az önrendelkezésért másoknál, éreztetnünk kell, hogy a magyarokkal nem lehet bármit megtenni.

A megemlékezés iránymutatást adott a múlt értelmezéséhez, és a koszorúzást követően Vecsey Katalin református lelkész mondott áldást. Szavai szerint az emberek nem a félelem, hanem az erő, a szeretet, a józanság lelkét kapták Istentől.