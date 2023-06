ÖSKÜ Családi Napokat rendeztek Öskün június 23-24-én, mely ünnepélyes megnyitóval kezdődött a Tasner Antal Általános Iskolában. Az eseményen részt vett Ovádi Péter országgyűlési képviselő, Ángyán Tamás polgármester, valamint meghívott vendégként Neveda Amália, az Agóra Veszprém Kulturális Központ igazgatója.

Ovádi Péter előbb a községhez való személyes kötődéseiről beszélt, majd azt hangsúlyozta, Öskün érdemes kinek fejleszteni, mert a községnek vannak élő közösségei, ezért lehet erős. Élen jár a civil és sportéletben, de szükséges is, hogy a civilek a helyi társadalmi életben részt vegyenek. – Az itteniek itt akarnak boldogulni. Öskü jövője minden szempontból támogatott, mert vannak terveik, melyekkel sikeresek lehetnek ilyen közösségi összefogással még a mostani nehezebb időben is. Összefogással győzhető le minden nehézség, az összefogás pedig itt adott – fogalmazott az országgyűlési képviselő.

Ángyán Tamás polgármester elmondta, a nehézségek ellenére rendületlenül fejlődik a település, idén támogatást nyertek külterületi utak fejlesztésére, s a belterületi útfejlesztésre is nyújtottak már be pályázatot. Márciusban nagy álmuk, az új bölcsőde átadása vált valóra. Az új, modern, több funkciót ellátó egészségház építése kapcsán zajlik a közbeszerzési eljárás, a beruházáshoz az önkormányzat jelentős önrészt biztosít. A nyáron a település megújult rendezési terve is hatályba lép, a betelepülő vállalkozások révén elhárulhat az akadály a gazdasági fejlődés útjából. – Egy közösség igazi értékei mégsem anyagiakban, hanem azon emberek, csoportok munkájában mérhetők, akik élővé teszik lakóhelyüket, tisztelik, megbecsülik egymás dolgait, örülnek mások sikereinek – hangsúlyozta, példamutatónak nevezve civil szervezeteiket, egyesületeiket, klubjaikat.

A családi napon kitüntetéseket is átadtak, az Ösküi Közösségért díjat idén Harnos László kapta, míg az Öskü Közéletéért oklevelet a nemrég elhunyt Mekota Istvánné, az oklevelet fia, Mekota Ervin vette át.