Az intézmény az Állatvédelem gyerekeknek szerkesztőbizottságának – az Állatorvostudományi Egyetem Állatvédelmi, Jogi, Elemző- és Módszertani Központjának szakmai támogatásával kiírt – pályázatát nyerte el, tájékoztatott Ravasz Imréné, az intézmény pedagógusa. A Dózsa-iskola ökoiskolaként elkötelezett híve az állatvédelemnek. A 2022-23-as tanévben is nagy hangsúlyt fektettek a szemléletformálásra és arra, hogy a diákokat a természet és az állatok tiszteletére neveljék. Figyelemfelhívó rendezvényeken állatorvos, kutyakozmetikus és erdész is ellátogatott a diákokhoz. A tanulók részt vehettek házi kedvenceket bemutató kiállításon, és jótékonysági vásárt is rendeztek, amelynek bevételéből a Veszprémi Állatkertet a vörös panda örökbefogadásával támogatták.

A méhecskenapon sárga-feketébe öltözve mentek iskolába a gyerekek, akiknek a méhek életével kapcsolatban tartottak foglalkozásokat

Forrás: Veszprémi Dózsa György Általános Iskola

A szemléletformálás nemcsak témaheteken és kirándulásokon, hanem a mindennapokban is része volt nevelési munkának. Az iskola főépülete előtti árnyas területre kutyaitatót helyeztek ki, a kerítésen belül pedig rovarhoteleket telepítettek. Az intézmény csatlakozott a Jane Goodall Intézet Roots and Shoots (gyökerek és hajtások) csoportjaihoz is. Az iskola szakmai munkájának elismerése az is, hogy Koska Hedvig állatorvos, az Állatvédelem gyerekeknek főszerkesztője a napokban személyesen látogatott el az iskolába, hogy további együttműködési lehetőségekről egyeztessen az intézmény munkatársaival. A Dózsa-iskola jövő júniusig jogosult az Állatbarát általános iskola cím használatára.