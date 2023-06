A Semmelweis-napi ünnepségen Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter ünnepi beszédében kiemelte, hogy a kormányzati támogatásból megvalósult fejlesztés új korszakot nyit nem csak a városi kórház életében, hanem a régióban is. Hozzá tette, hogy az ajkai kórháznak stratégiai jelentősége van, a megye legfiatalabb és második legnagyobb kórházaként, hiszen nemcsak a város, de a Veszprém vármegye nyugati részének az ellátásáért is felel az intézmény. Olyan példa értékű egészségügyi fejlesztés történt Veszprém vármegyében, amely üzenet mindenki számára, és az intézményi dolgozók, valamint a páciensek megelégedését is szolgálja – zárta gondolatait a miniszter.

Takács Péter egészségügyért felelős államtitkár, méltatta az ajkai kórházban dolgozók áldozatos munkáját, és kihangsúlyozta, hogy nemcsak az ajkai vonzáskörzet feladatait látják el kifogástalanul, hanem regionális vármegyei feladataik is voltak, és lesznek. Hangsúlyozta, ez a Kormány nem bezár intézményeket, hanem épít, melyre kiváló példa az ajkai. Épület és infrastruktúra-fejlesztésben, dolgozói béremelésben, gondolkodunk, hiszen csak ez viheti előre a betegek üdvét – fogalmazott az államtitkár. A célunk az, hogy a lakosságközeli ellátást megerősítsük és együtt közös munkával emeljük a magyar egészségügy színvonalát, és ezzel együtt reményeink szerint az egészségben eltöltött évek számát is növelhetjük – tette hozzá.

A betegek korszerű ellátásához szükséges modern ágyakon gyógyulhatnak majd a betegek Fotó: Ravasz-Rednágel Zsuzsanna



Nagy Zoltán az Ajkai Magyar Imre kórház főigazgatója elmondta, hogy a 30 ágyas infektológiai épület felújítását követően a vármegyei fertőző betegellátás korszerű ápolási és személyi körülmények között egy négy szintes vadonatúj épületben, a jövő kórházában valósulhat meg.

Hangsúlyozta, hogy erős, összetartó közösség az ajkai, a korszerű feltételek mellett ez a minőségi betegellátás valódi kulcsa, hiszen mindig a beteg kell, hogy az első legyen a kórházban dolgozók számára. Kiemelte, hogy az egészségügyi ellátás színvonalának további javításához és a kórház további fejlődéséhez, valamint az aktív ellátás hosszútávon történő megőrzéséhez az ajkai önkormányzattal és az egészségügyi kormányzattal való szoros együttműködés elengedhetetlen. A jövő kórházának építéséhez minden segítő szándékra szükség van, melynek megnyilvánulás ez a mai infektológiai épületátadás is, ahol a sikeres épületrekonstrukció érdekében mindenki összefogott – fogalmazott a főigazgató. Az épület megáldását és a nemzeti színű szalag átvágását követően Semmelweis nap alkalmából az intézmény vezetősége kitüntetésben és elismerésben részesítette az elmúlt évben kiemelkedő szakmai teljesítményt nyújtó egészségügyi és műszaki dolgozókat.