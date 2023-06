A „Zirc Egészségügyéért” elismerést vette át Zsigmond Emese, Szemmelveisz Orsolya és Németh Márta

Fotó: Kelemen Gábor

Ünnepi beszédében Hellebrandt Ferenc alpolgármester hangsúlyozta: az egészségügyben dolgozók emberekkel foglalkoznak, ehhez pedig olyan képesség kell, ami nem adatik meg mindenkinek. A szeretet is elengedhetetlen munkájukhoz. „Ha egészségünk van, minden van” – ezt nem vesszük komolyan, amíg a betegség szele nem fúj meg minket, amikor odaadnánk mindenünket az egészségünkért. Elesettek leszünk, minden biztató szó, kedvesség, mosoly gyógyítólag hat ránk. Az egészségügyi dolgozók ezt teszik nap mint nap, fáradhatatlanul dolgoznak a betegekért, akkor is, ha rosszkedvük van, akkor is, ha betegek vagy fáradtak. A gyógyulást nem csak fejben, lélekben is akarni kell. Ez a folyamat nehéz, gyakran nem sikerül, feladjuk. Ebben a küzdelmes harcban segítenek nekünk a gyógyítás mesterei, együttérzéssel, szaktudásukkal.

A városvezetés az ünnepséggel, az elismerésekkel is megköszönte az egészségügyben dolgozók áldozatos, kitartó szolgálatát.