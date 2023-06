Séd Party Főzőverseny 53 perce

Az erős közösség mellett a község is fejlődik

Séd Party Főzőversenyt, egyben családi napot szervezett a község önkormányzata, június 24-én a Séd parkban, ahova a szomszédos Királyszentistván lakóit is várták. A rendezvényen jelen volt Ovádi Péter országgyűlési képviselő és Fésüs Sándor polgármester. Az esemény érdekessége, hogy elődjeik, Pál Béla volt országgyűlési képviselő, valamint Kovács János, az előző polgármester is részt vettek rajt. Sőt, kérésünkre egy közös fotóra is összeálltak.

Benkő Péter Benkő Péter

Fotó: Benkő Péter

Ovádi Péter nagyon büszke Vilonya igen aktív civil életére. Ugyanakkor az erős közösség mellett szerinte fejlődik a község is. – A Magyar Falu Program több mint 10 pályázatán szerepelt sikeresen Vilonya, a közösségi erő pedig abban látszik, hogy a falunap itt egy igazi családi nap rengeteg résztvevővel – mondta el az országgyűlési képviselő. A polgármester egyebek mellett arról beszélt, örömteli, hogy a jelenlegi nehezebb anyagi helyzetben is megrendezhették ezt a napot. Fésüs Sándor megköszönte a helyi vállalkozások és magánszemélyek az ehhez nyújtott támogatást.

Séd Party Főzőverseny Fotók: Benkő Péter

A főzőverseny már reggel elkezdődött, bármilyen jellegű ételt készíthetett a 13 nevező csapat azzal a megkötéssel, hogy bográcsban főzzék. A napot számtalan program kísérte, fellépett Dankó Szilvia és Sós Fecó énekesek. Színpadra léptek helybeli tehetségek, és meghívták Balatonfűzfőről a Kenderfűz Néptánccsoportot. A nap valódi családi rendezvény volt, melyet gyerekprogramok gazdagítottak.

