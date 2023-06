Kovács Katalin, Cini főszervező örömét fejezte ki a köszöntőben, hogy hagyományt tudnak teremteni az eseménnyel. – Török Péter alpolgármester motoros kísérettel ügyel a biztonságunkra, amely a legfontosabb ilyen esetben. Az egyesület azon dolgozik egész nyáron, hogy minél több mozgásos program várja a gyerekeket, felhívva a szabadidő sport lehetőségére és fontosságára a figyelmet. A cél érdekében igyekszünk a lehető legtöbb ismert sportembert is elhívni a programokra – mondta Cini és hangsúlyozta az összefogás jelentőségét, hiszen ezt a programot is így szervezték.

Török Péter arról beszélt, hogy örvendetes, hogy a révfülöpiek igénylik az egykor is élő hagyomány folytatását.

Ábrahám István a helyi gyerekeket is tanítja vízilabdára a Császtai strandon

Fotó: Tóth B. Zsuzsa/Napló

A felvonulás a Szigeti strandról indult, a part közelében, azonban a nem túl kedvező időjárás miatt a tervezettel szemben csak a vitorlás kikötőig haladt a kivilágított konvoj. A lampionosok SUP-pal, szörfdeszkával, csónakkal, vízibiciklivel, kenuval, kajakkal eveztek az estére már lecsendesült szélben. A 35 résztvevő nagy része gyermek volt, helyi és vakációzó, horgász nagyapa tipegő unokáival, vitorlázni tanuló kisdiákok, jókedvű felnőttek. Köztük Ábrahám István masters világ- és Európa-bajnok vízilabdázó gyermekeivel. A négy gyermekes István fiai szintén sportolnak, Aladár, és Zsombor éppúgy, mint a két nagyobb lánya, akik egyike úszásban és vízilabdában jeleskedik egyszerre. - A gyerekek örökölték a szülők sportos vénáját, édesanyjuk híres evezős volt – mondta lapunknak István, aki a közelmúltban elkészült A nemzet aranyai című filmről is szólt. – Azt a napokban a révfülöpi kertmoziban is levetítik. Én nem szólalok meg benne, de a fiam statisztaként szerepel és örülök, hogy a három éve elhunyt Benedek Tiborral is sokat tudtak forgatni. Izgalmas film lett – mondta István. A világbajnok közel tíz éve kötődik Révfülöphöz, akkor a családja birtokába került egy ottani nyaraló. - Azóta valamennyire beépültem a közéletbe, megszerettem a községet. Amikor lehet, itt vagyok az eseményeken és a 125 éves fürdőegyesület tagságát erősítem jó ideje, megtisztelő, hogy tagként segíthetem a vízi élet népszerűsítését Révfülöpön. De sok más helyen is tevékenykedem, Bicskén a vízilabda utánpótlást edzem, Budapesten a III. kerületben és a Margit-szigeten úgyszintén. Szívügyem az utánpótlás nevelés. Édesanyám is sportos volt, az ember valószínűleg beszívja az ilyen dolgokat gyermekkorában, ez jó dolog. A sport evidens volt nálunk is, amikor megszülettek a gyermekeim, de nem erőltettük, hogy versenyezzenek.

A gyerekek az edzés és a tanulás idejét megtartják, de a köztes időben harcolni kell néha a telefon ellen. Tény azonban, hogy magatartásukon sokat változtat a sport és meglepően jó tanulók, büszke vagyok rájuk. Látom, hogy kell nekik a mozgás, a tervezhetőség az életükben és ez alatt nem csak a sajátjaimat értem. Közel 30 éve kapcsolatban vagyok a gyerekekkel és szülőkkel, érettségi után elkezdtem a tanulmányaim és egyéb munkáim mellett edzősködni – nyilatkozta Ábrahám István, aki tavaly nem tudott ott lenni a révfülöpi lampionos felvonuláson, mert masters EB-re készültek az egyesületéve. - A régi nagy pólósokból álló nagyszerű csapatunk szép eredményeket ért el, büszke vagyok erre. Nem csak arról van szó, hogy nem hagytuk abba a mozgást és pocakosodunk, hanem kicsit pocakosodunk és sportolunk tovább – tette hozzá tréfásan.

Salga István először szállt vízre Révfülöpön

Fotó: Tóth B. Zsuzsa/Napló

A felvonulókkal tartott fiaival és verseny kajakján Salga István világ- és Európa-bajnok kajakozó, aki elmondta lapunknak, hogy májustól kenus edzőként dolgozik Győrben. – Valamikor én is kenuval kezdtem a sportolást. Tíz éves koromban egy osztálytársammal szerettem volna menni kajakozni, de ő nem jött el a megbeszélt időpontban, így egyedül mentem le a csónakházba. Ott azonban egy kenus edzőbe botlottam, így lettem kenus négy éven át – mondta Salga István, aki verseny kajakjával nevezett a fevonulásra. – Ez négy kilóval könnyebb, mint a maratoni, amelyben világbajnok lettem. Amikor kezdtem a sportot, akkor még a táv is több, 42 kilométer volt, aztán a lehozták 30 kilométerre, a nőknél 26 ez most – mondta. István két fia is kajakozik, a kisebbik, Lóri idén áprilisban kezdte, a nagyobbikat, Zétit éppen a révfülöpi program napján vitte feleségével a helyszínre a magyar kupáról, Fadd-Domboriból.

Elárulta, hogy régebben gyakrabban vett részt a révfülöpihez hasonló közösségi programokon, mostanában ritkábban. A nagyközségben pedig csak a kertmoziban volt eddig, mivel apósáék nyaralója Badacsonyban van, így onnan átjártak filmet nézni. – Imádjuk a Balatont, most mindhárman vízre szállunk – mondta Salga István, aki azt sem tartotta kizártnak, hogy a jövőben is rész vesz családjával a Szabadidősport Egyesület Révfülöp eseményein.