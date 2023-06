Az 1960-as években a nők egyértelműen előnyben részesítették a magas derekú bikinit, melyek általában pasztellszínű és virágmintás anyagokból készültek. A fürdőruhák az egyszerűséget és a nőiességet képviselték. Ezen kívül az elegáns strandruhák és kalapok is nagyon népszerűek voltak.

Ami pedig a strandolás szokásait illeti, a Balatonon a család és a barátok voltak a középpontban. A piknik, a horgászat, a vízibicikli vagy éppen a parti futballmeccsek, mind a szabadidő kellemes eltöltését szolgálták.

Színes és stílusos: 1993

30 évvel később, azaz 1993-ban, a divat és a strandolási szokások természetesen változtak. A bikinik lettek a legnépszerűbbek, színes mintákkal és különféle fazonokkal. A neon színek és az állatminták uralták a trendeket, és a fürdőruha sokkal merészebb lett.

A fürdőruhák combszabása egészen magas lett, de a dekoltázs is sokkal merészebb

Fotó: shutterstock

A '90-es években a strandolás volt is több, mint csak a napfényben sütkérezés. A strandon a röplabda, a vízisí, vagy a vízibicikli is a népszerű tevékenységek közé tartoztak. Ezen kívül a strandokon megjelentek a zenés beach party-k, ahol főként a fiatalok élvezhették a fröccsöket és a könnyed nyári zenéket.

Trendi és fenntartható: 2023

És itt vagyunk 2023-ban! A mai magyar nők a stílus és a fenntarthatóság kombinációjára törekszenek. A fürdőruhák sokszínűek és különlegesek, azonban számos márka már környezetbarát anyagokból készíti termékeit. A magas derekú bikinik ismét előtérbe kerültek, de a választék hatalmas: színes minták, fűzős vagy akár csipkés modellek - mindenki megtalálhatja a neki valót.

Manapság valaki többet, valaki kevesebbet mutat magából a strandon

Fotó: Somogyi Hírlap/Németh András

A strandolás élménye sem maradt változatlan: a wellness és a test-lélek harmóniájának elérése került a középpontba. Jóga, meditáció, SUP vagy akár környezetbarát strand piknik mind népszerű tevékenységek. Az éjszakai party-k továbbra is népszerűek, de ma már inkább a DJ-s zenéket és a cocktailokat részesítik előnyben.

S, milyen trendeket hoz majd a jövő? Alig várjuk, hogy megtapasztaljuk majd, de addig is nézzünk néhány lehetséges trendet, amit 30 év múlva láthatunk a Balaton partján!

Futurisztikus strandolás: 2053

A technológia rohamos fejlődésével valószínű, hogy a strandolás élménye is átalakul. Elképzelhető, hogy a napernyők helyett személyre szabott drónok fogják biztosítani a napvédelmet, miközben a legfrissebb híreket, zenéket vagy akár a kedvenc sorozatodat is streamelhetik. A wellness iránti igény továbbra is növekedhet, így a jógán és meditáción túl a VR (virtuális valóság) technológia segítségével akár egzotikus helyszíneken is pihenhetsz, miközben a fenyvesi parton fekszel egy napágyon.

A környezettudatosság és a fenntarthatóság várhatóan továbbra is nagy szerepet játszik. Lehet, hogy a strandokon találkozni fogunk olyan újításokkal, mint az önfenntartó, zöld technológiákkal működő strandbüfék, vagy a hulladékmentes, újrahasznosítható strandtáskák és fürdőruhák.

A jövő fürdőruhája milyen lesz? A fürdőruha trendek is ciklikusan ismétlődnek, így nem lenne meglepő, ha néhány régi divat újra felbukkanna a modern technológia segítségével. Elképzelhető például, hogy a holografikus mintákkal díszített bikinik és egyrészes fürdőruhák lesznek a legmenőbbek.

Lehet, hogy drónok vizsgálják majd napozás közben a bőrödet, hogy mikor kell újra napvédőt kenned magadra?

Fotó: shutterstock

De ne felejtsük el a fenntarthatóságot! Lehet, hogy a fürdőruhák anyaga olyan környezetbarát lesz, hogy amint lejár az élettartamuk, visszaküldheted a gyártónak, ahol újrahasznosítják őket, így minimalizálva a környezeti lábnyomot.

Azonban ne feledjük, hogy a divat mindig változik, és gyakran a meglepetések a legizgalmasabbak. Ki tudja, talán a 2053-as Balaton partján találkozunk egy futurisztikus, intergalaktikus stílusú beach party-n!