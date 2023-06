Az igazgató beszélt a Közösségi közlekedés karnyújtásra című projekt részleteiről is, amelynek az volt a célja, hogy nemcsak a buszparkot újítják meg Veszprémben, hanem az utasok kiszolgálása is szintet lép. Ennek keretében 15 frekventált helyszínre helyeztek ki készpénzmentes jegykiadó automatákat, többnyire buszmegállókba. Ezek java része márciustól üzemel, a szolgáltatás egyszerűen, több nyelven használható. Ugyanakkor hét helyszínen nyolc digitális utaskijelzőt is elhelyeztek a városban. Ezek kapcsolatban vannak a buszokon elhelyezett fedélzeti egységekkel, így valós időben tájékoztatják az utasokat arról, hogy az adott megállóba mikor érkezik, vagy éppen mikor indul az adott buszjárat.