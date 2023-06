Jogos az új tábla, de a szöveg nehezen olvasható, elveszi az autós figyelmét

Fotó: Benkő Péter/Napló

Többnyire nem, mégpedig annyira nem, hogy a vásárolni járók is kénytelenek voltak olykor hosszú perceket várni, hogy felszabaduljon egy-egy hely. De – és az intézkedést bizonyára miattuk vezette be az áruház, tegyük hozzá, joggal – sokan egész napra itt tették le autójukat. Nekik rossz hír, hogy most ezt már nem tehetik meg, az ügyet intéző, a belvároshoz közelebb helyet nem találó autósoknak ugyancsak, hiszen a kihelyezett tábla a vásárlók parkolását hivatott megkönnyíteni. Utóbbiaknak ez jó hír, és ha rend marad a káosz helyett – mert a zebra előtt-mögött, a bejáró út szélén, sőt az áruszállító bejárat mellett is sokan letették a kocsit – megoldódnak a problémák.

Ha megoldódnak! Mert probléma akad még, konkrétan három is. Egyik, hogy a 20-as sebességkorlátozás, a kijelölt gyalogátkelőhely mellett egy új tábla apró betűs, nehezen olvasható szövege elveszi a vezetők figyelmét. A másik, hogy a táblát közvetlenül a zebra előtt helyezték el, a harmadik pedig, hogy a zebra csíkjai mára teljesen felkoptak. További kérdés, hogy megállhatunk-e még a gyalogátkelő előtt vagy sem. Ezeket a gyakorlat majd tisztázza. Mindenesetre az újonnan kihelyezett tábla szövegét szóról szóra mi is idézzük. Ez áll rajt: „Parkolás csak nyitvatartási időben a vásárlás időtartamára (max. 4 óra). Az engedély nélküli parkolás 10.000,- Ft/nap.”

Azt még hozzátesszük, hogy a táblát rögzítő csavar miatt pont a bünti összege nem olvasható, valamint nem tájékoztatnak róla, megfigyeli-e valaki a területet, méri-e az időt, esetleg elszállítják-e a szabálytalanul várakozó autókat vagy csak csekk jön. Meg azt is, nem gondoljuk, hogy bárki is 4 órát vásárolgatna az élelmiszerboltban, az autóalkatrész-üzletben és a trafikban még együtt sem.

Bonyolult helyzet, melyben az áruház, az autósok és a gyalogosok is joggal kereshetik a maguk igazát.