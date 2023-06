Nemcsak aktuális, hanem napról napra aktuálisabb a kérdés, amit Balatoni Mónika, az MCC (Mathias Corvinus Collegium) Média Iskola kutatója boncolgatott az MCC veszprémi képviselete városi rendezvényén. Azt állította – nem minden alap nélkül –, hogy napjainkban a fotelforradalmárok korát éljük.

Miről is van szó? Arról, hogy amióta létezik az ember, létezik a dezinformáció is, a médiumok belépésével, számuk szédítő mértékű növekedésével pedig egyre kisebb a remény, hogy képesek legyünk a bennünket körülvevő világ reális értékelésére. Eljutottunk odáig, hogy a közbeszéd jó részét a televíziós sorozatok témája teszi ki. Az előadó a találkozón bemutatta, milyenek a generációkon átívelő tartalomfogyasztási szokások, az azokhoz kapcsolódó pszichés mechanizmusok. Elhangzott, hogy egy átlagos utcai séta során 4620 szimbólummal találkozunk, melyek mindegyike üzenetet hordoz; például a vöröskereszt kezdeti piros színű keresztje mára a gyógyszertárakban zöldre változott, mert így nem a veszélyre fókuszál, hanem azt jelzi a betérőnek, hogy ott bizalmi partnerekre talál. Bármennyire hihetetlen, életünk minden momentumára igaz, hogy tudatosan tíz százalékot tesz ki az az információ, amit keresünk, és kilencvenet az, ami spontán ér bennünket. Ugyanígy mindössze négy százalékot képvisel a verbális kommunikáció, tehát amit saját szándékunkból közlünk valaki mással, viszont kilencvenhat százaléknyit tesz ki az az információ, amit viselkedésünkkel továbbítunk. Ha a póló félre nem érthető felirata meg a rövid szoknya sugall valamit, arra lesz vevő, aki szembe jön, nem pedig a terelő szövegre. Ezért született a javaslat: ha az eszedet akarod eladni, olyan jelet tegyél magadra!

Ráadásul ennél többről is szó van; az emberi esendőségre rátelepszik a kommunikációs technika, hogy a mesterséges intelligencia fenyegetéséről ne is beszéljünk. Már elég, ha ránézünk a mobilon egy témára, a következő pillanatban csőstül tódulnak a hasonló tartalmak – mintha figyelne bennünket valaki a laptop kameráján keresztül. Vagy lehet, hogy így is van? A mai felnőttek még kaptak mesét gyermekkorukban, a mai apróságokat a képernyőn terjedő Disney-mesék révén nem is annyira rejtett manipuláció éri el. Hogy mindez hova vezet? Rá kell jönni, hogy a látott, talán át is élt siker soha nem rólunk szól, magát az élményt is a hálózat határozza meg.

Egy gyógyír létezik: próbáljunk meg ragaszkodni a saját valóságunkhoz, bármennyire nehéz is ezt megvalósítani.