A Juhannus-napi rendezvényt hatodik alkalommal szervezték meg. A nyári napéjegyenlőséghez, Szent Iván éjjeléhez kapcsolódó programok hagyománynak számítanak az északi országban: ilyenkor összejönnek a családok és barátok, közösen töltik az estét, amikor Finnország északi részén éjjel nem nyugszik le a nap. Urkuti György, a Magyar-Finn Társaság elnöke köszöntőjében kiemelte, Finnországban az év egyik legfontosabb ünnepe a Juhannus-nap. Szamosi Attila, a VEMAFI vezetőségi tagja, a Juhannus-napi programok szervezője elmondta, egyesületük idén ünnepli megalapításának 40. évfordulóját, ezért a rendezvényre több magyar-finn baráti egyesületet is meghívtak. Érkeztek vendégek többek között Békéscsabáról, Budapestről, Salgótarjánból, Siófokról, Szigetszentmiklósról, Székesfehérvárról, Pécelről, Marosvásárhelyről, valamint a finn fővárosból, Helsinkiből is. A hagyományos asszonycipelő versenyre négy páros nevezett be, a gumicsizma-hajításon pedig több mint negyvenen mérték össze ügyességüket.