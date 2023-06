A megszokott, a főváros és a Balaton közötti járatokon kívül már a vakáció első hétvégéjétől közvetlen vonatok indulnak Kelet-, Délkelet-Magyarország vármegyeszékhelyeiről a Balatonra, valamint a korábban nem létező új viszonylatok kényelmesebbé, gyorsabbá teszik az utazást. Bővül a légkondicionált IC-kocsik száma, több korszerű motorvonat áll forgalomba, és az idén 75 éves Utasellátó fedélzeti szolgáltatásait is igénybe lehet venni a déli és az északi partra tartó számos InterCity-n.

Július elsejétől az országbérletek is felhasználhatók lesznek az IC- vagy más helyjegyköteles vonatok másodosztályán történő utazáshoz. A változás a Balaton felé, felől közlekedő távolsági feláras vonatokat is érinteni fogja. – Idén kibővített járműparkkal, megerősített létszámmal készülünk a balatoni nyárra, de a zökkenőmentes utazáshoz az utasok együttműködésére is szükség van. Fontos, hogy időben, lehetőleg elővételben váltsák meg jegyüket – hangsúlyozta Pafféri Zoltán, a MÁV-Volán-csoport operatív vezetője.

A főváros és a Balaton északi partja között háromféle, kétóránként közlekedő vonattal lehet utazni: a magyar gyártású IC+ kocsiban 1. osztállyal, prémium és bisztró szakaszokkal, nagy befogadóképességű kerékpárszállító kocsival is rendelkező Kék Hullám IC-vel Budapest és Tapolca között. Budapest és Balatonfüred közt pedig a nagy befogadóképességű kerékpárszállító kocsit is vontató Vízipók és a korszerű motorvonattal járó Katica InterRégióval.

Szombattól a keleti, délkeleti országrész nagyvárosaiból közvetlen járat indul az északi partra a hétvégén. A Csabai Tekergő sebesvonat Békéscsaba, Mezőtúr, Szolnok érintésével közlekedik Balatonfüreden át Tapolcára.