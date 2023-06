– Igazgató úr, emlékszik az iskolában töltött első napokra, hetekre?

– Igen, nagyon bennem van. Pedig nagyon régen volt, 1982-ben. Azóta sok idő telt el. A kezdeti megilletődöttség után – amit az okozott, hogy akkoriban három Szathmáry: édesapám, édesanyám és én is a Közgázban tanítottunk – kellett jó pár év ahhoz, hogy elmondhassam: most már igazi tanár vagyok. Persze utána kezdődött csak a sűrűje, mert végigjártam a tanári mesterség szamárlétráját. Voltam osztályfőnök, munkaközösség-vezető, diákönkormányzatot segítő tanár, igazgatóhelyettes és végül igazgató. Érdekes, hogy igazából soha nem vágytam arra, hogy előre lépjek a szamárlétrán. Soha nem gondoltam karrierre, de mindig megbíztak bennem.

– A szülők mellett sokszorosan kellett bizonyítani?

– Leginkább akkor jött ez elő, amikor először megbízott igazgató lettem. Akkor rögtön éreztem ennek nem mázsás, hanem több tonnás súlyát, hiszen legendás elődök székébe ülhettem.

– Felpillantva a tablókra, melyek között például 1941-es is van, egyáltalán nem is túlzás a legendás jelző.

– Borsi Lőrinc, Medgyes István vagy Kópházi Ferenc volt az, aki iskolát teremtett a Közgázból, amely szerencsére napjainkban is a veszprémi vármegyei közösség elismert intézménye. Rögtön megéreztem: ha nem akarok rájuk szégyent hozni, akkor nekem is fel kell vennem a tempót, bár a szellemiséget már korábban elsajátítottam a vezetésük alatt. Mindezt tiszta szívemből tudtam tovább vinni.

– Ezt meg lehet tanulni? Azt, hogy jó tanár legyen valaki.

– Minden, még a hegedülés és a matematika is legalább közepes szinten megtanulható. A tanármesterség is. A legfontosabb, hogy szeresse a tanár a diákokat. Ha ez nincs meg, akkor nincs is keresnivalója a pályán. Sikertelenségre lesz kárhoztatva, ugyanis a diákoknak fantasztikus érzékük van ahhoz, hogy megérezzék azt, hogy valaki szereti őket. Ez nem változik. Ha a diákok, a gyerekek megérzik azt, hogy az illető csak muszájból foglalkozik velük, akkor ott vége a történetnek. Ez örök súrlódáshoz, meg nem értéshez, bosszankodáshoz vezet, tehát soha nem tudnak egy húron pendülni. Ez az elsődleges és legfontosabb. Minden kollégát arra biztatok, hogy tartson önvizsgálatot. Ha rendben van, akkor minden akadályon, minden nehézségen túl fog jutni a gyerekekkel, és a gyerekek is boldogok, vidámak és munkára foghatók lesznek. Ha ez nem megy, akkor más szakmát kell választani.

– A mögöttünk álló időszakban olyan nehézségekkel kellett megküzdeniük, amilyenekre korában nem volt forgatókönyv. Mi az, amire abszolút büszke?

– A legsúlyosabb a Covid-veszélyhelyzet idején való teljes leállás volt. Egy-két nap alatt a digitális oktatásra való átállásnak a megszervezését és annak lebonyolítását kellett levezényelni, ez sikerült is. A kollégákkal menet közben kellett mindent megtanulni, kidolgozni. Ez egy különleges kihívás volt, ám az egész magyar tanártársadalom és iskolarendszer rendkívül jól reagált. A Covid nemcsak szervezetileg és technikailag viselte meg iskolánkat, hanem közösségileg is, hiszen a diákok és a tanárok hetekig nem találkoztak egymással. Nem volt személyes kontaktus, csak elektronikusan folyt a párbeszéd, az oktatás. A közösségek széthullhattak volna, hogyha mindez tovább húzódik. Nem is tudom, miként tudtunk volna visszaállni a normális kerékvágásba. Világosan kiderült, hogy a diákoknak, tanároknak mentális igénye, hogy találkozzanak egymással, egymás szemébe nézhessenek, azonnal tudjanak reflektálni.

– Igazgató úr, hová helyezi most a Közgázt Veszprémben, a vármegyében? Hol van most a helye?

– Erre vannak különböző mutatók, különféle szervezetek, cégek, amelyek listákat készítenek az oktatási intézményekről. Vannak számszerűsíthető adatok, melyek alapján meghatározható egy-egy iskola helye. Egy 2019-es értékelés szerint – amelyet egy oktatáskutató intézet készített el – egy top 20-as listában a tizenötödik helyet foglalta el iskolánk. Aztán készült más szempontok szerint, másként, más megvilágításban felmérés a Nemzeti Szakképzési és Felnőttoktatási Hivatal gondozásában. Ezen 2022-es lista szerint a második helyen állunk. Évek óta hatalmas a túljelentkezés az iskolánkban. Magas osztálylétszámokkal megyünk, 34–36 fős osztályokkal, ami igaz a következő tanévre is. De ennél fontosabb az, hogy mit gondolnak és mit mondanak azok a végzősök, azok a diákok, azok a szülők, akik ide járnak vagy jártak. Ez mindenféle marketingnél hatásosabb, mert hiába mondja valaki, hogy mi másodikok vagyunk, hogyha esetleg nem jelentkezik oda elég tanuló.

– Sokakat meglepett, hogy elballagott. Publikusak az okok?

– Ez nehéz döntés volt. A nyugdíjazásomat kértem az egészségi állapotomra való tekintettel, hiszen az iskola teljes embert kíván. Nyugodt szívvel adom át a stafétabotot, mivel tanáraink szeretik a diákokat, képzettek, tapasztaltak és elkötelezettek. Hálásan köszönöm Nekik, hogy jóban-rosszban kitartottak mellettem és az iskola mellett!

– Sok-sok év után nem kell majd szeptemberben iskolába mennie. A nyugdíjas éveket mivel tölti?

– A nyugdíjas kollégák azt mondták, hogy „ne izgulj, úgysem lesz semmire se időd”. Hobbim a természetjárás, így valószínűleg ezzel is több időt tudok majd eltölteni.

– Mi fog leginkább hiányozni?

– A diákság és a kollégák… A tanárok boldogok lehetnek azért, mert fiatalok között vannak. Ugyanis a fiatalok között megfiatalodik az ember. A tanárok mintegy 10–15 évvel fiatalabbak mentálisan, mint a valós életkoruk.