Az egyesület célja megmozgatni a gyerekeket, strandolókat, ezért már tavaly több programot szerveztek a Légy aktív, Révfülöp! eseménysorozat keretében. Az egyesület vezetője, Kovács Katalin Cini szakedzőkből álló csapatával, valamint Török Péterrel és Eitner Csongorral együtt vezényli le a programokat.

Fa Nándor idén is tanítja vitorlázni a gyerekeket

Forrás: archív

Például Fa Nándorral strandkerülő vitorlázásra hívták a gyerekeket, akik közül több mint százan ültek be a hajókba, hogy hódoljanak a sportnak. A Szigeti strand megtelt mozogni vágyó iskoláskorúakkal, kisebb testvérekkel és szülőkkel, Cini és csapata tagjai sem remélték, hogy ekkora lesz a siker.

Fa Nándor leszögezte, hogy az igazi kihívás a balatoni vitorlázás, nem pedig az óceáni, ahol sokáig haladhat egy irányban, de nem koppan a hajó sosem. – A balatoni vitorlázás során viszont sok trükköt meg kell tanulni a szélről és a hajóról – mondta. A hajótervező és -építő, óceáni szólóvitorlázó mellett Török Péter, a révfülöpi iskolai vitorlázó-, vízimentő- és korcsolyázóegyesület vezetője és munkatársai vitorláztatták órákon keresztül a gyerekeket, megismertetve velük a vitorlázás technikáját és erősítve annak tudatát, hogy az egészséges életmód és az aktív élet része a sport. A gyerekek által megismert angol RS Quest hajókkal, a sportág élményével a profik kedvet csinálhattak a sportághoz.

Közben a parton Vigh Zsolt, a magyar paralimpiai asztalitenisz-válogatott szövetségi kapitánya mini asztaliteniszezésre hívott mindenkit egy, a világklasszisok által dedikált mini pingpongasztalnál. Porffy Csaba SUP-oktató a deszkán evezéssel, SUP-ozással ismertette meg a gyerekeket, nagy sikerrel. A naplementés vízi túrán pedig több mint hetvenen eveztek együtt a meglepetésvendéggel és vezérevezőssel, Kammerer Zoltán háromszoros olimpiai bajnok kajakossal. Az eseményen mindenki vízi eszközre szállt, SUP-deszkákkal, kajakokkal, kenukkal, csónakokkal, vízibiciklikkel szelték a habokat a lemenő nap fényében. A közel három kilométeres túrát tempósan teljesítve, alig több mint egy óra alatt tették meg együtt. Az élen Zoltán haladt azzal a magyar zászlóval, amelyet Török Péter adott át neki, és amelyet 2003 óta minden vitorlásversenyre magukkal vittek a helyi sportolók. Sydney és Athén olimpiai bajnoka megmutatta az érdeklődőknek az első aranyérmét, és örömmel beszélgetett a gyerekekkel.

A Szabadidősport Egyesület Révfülöp minden eseménye rengeteg gyereket és fiatalt megmozgat

Forrás: archív

Idén az I. Mezsport Révfülöp éjszakai focigálával nyitották a szezont, a programon több mint százan mozogtak együtt neves sportolókkal. Az esemény sikere érdekében a nagyközség is összefogott a sportolókkal. A jó hangulatú program megmozgatta a résztvevőket, kora estétől ügyességi feladatok, versengés várt mindenkit értékes ajándékokért, de a közösségformálásra ugyancsak nagy hangsúlyt fektettek a szervezők. Célba rúgásban, tizenegyesrúgó versenyen, dekázásban, dartsfociban, kispályás fociban, ügyességi feladatsorban, örömfociban, teqballban és EA-sport FIFA-bajnokságban mérték össze tudásukat a gyerekek, fiatalok, felnőttek. A magyar bajnok, a Dunaszerdahely gólvágója, Kalmár Zsolt válogatott kerettagként is szakított időt a részvételre. Vallotta, hogy szívesen részt vesz hasonló eseményeken és beszélget a fiatalokkal. Itt a célba rúgó versenyt vezette. A kétszeres magyar bajnok, tizennyolcszoros magyar válogatott, Lipták Zoltán – aki egy éve visszavonult a válogatottól, és most az ETO FC felnőttcsapatának pályaedzője – ugyancsak a gála mellé állt. Azt mondta, hogy bár most a felnőtteket edzi, de van tapasztalata a gyerekek mozgatása terén is. Úgy vélte, a mai gyerekekkel hasonló eseményeken kell megszerettetni a sportot, minél kisebb korban, különféle játékokkal, hogy ne a telefonnal játsszanak. A dekázóversenyt vezette, majd pályára lépett a lámpafényes fociban is. Nem maradt ki a gálából a magyar bajnoki ezüstérmes, hatszoros magyar válogatott, az Újpest játékosa, Böjte Attila és a Gyirmót FC korábbi játékosa és csapatkapitánya, Nagy Patrik, a Gyirmót FC kapusa, Edvárd Rusák és a kapusedző, egykori ETO-tag Tőkés László sem. A Gyirmót játékosa, a helyi Szegi Vince szerint a község számára nagyon megtisztelő a program. Fontosnak érzete a rendezvényt és a hasonló eseményeket, ahol a fiatalok együtt tudnak részt venni. Leszögezte, hogy rá kell őket bírni a kimozdulásra, és ha jól érzik magukat, remélhető, hogy a későbbiekben inkább sportolnak, mint hogy a számítógép előtt üljenek. Büszke volt rá, hogy idevalósi, és reményét fejezte ki, hogy egyszer címeres mezben térhet haza.

Borkai Ádám, az e-sport jeles képviselője a virtuális labdarúgással ismertette meg az érdeklődőket, az EA-sport FIFA-bajnokság sátrában folyamatosan voltak játszani vágyók. Úgy vélte, hogy a foci népszerű, lehetőséget ad nekik a játék a megmutatására, de remek hobbi, ami gondolkodást, koncentrálást kíván. Ha valaki a pályán jól teljesít, akkor itt is. A 2013-as bajnoki cím birtokosa, Völgyi Dániel a szelfiversenyt és a közönségtalálkozót vezette. Dani most menedzserkedik. A révfülöpi eseményen való részvételt azért tartotta fontosnak, mert a gyerekek és fiatalok sportra nevelése elengedhetetlen szerinte. Amellett szociális érzékenysége okán mindig ott van, ahol segíteni kell, a nemes ügyek mellé áll, amikor csak teheti. Saját mezeit, felszereléseit folyamatosan elajándékozza, hogy azzal is támogatást szerezzen a rászorulóknak. Közönségtalálkozó és a résztvevők lámpafényes mérkőzése zárta a napot, és a szervezők már a Szent Iván-éji II. lampionos vízi felvonulásra készülnek Ábrahám István masters világ- és Európa-bajnok vízilabdázó és Salga István világbajnok kajakozó részvételével. Lesz gyermeksport fesztivál a győri világbajnok búvárokkal, de a nyáron még újra a gyerekekkel evez Fa Nándor, ott lesznek a győri vízilabdás lányok, a Serco Uni Győr kosaras lányai, és vízitúrákat is szervez az egyesület, valamint Csay Renáta világbajnok kajakozóval kajakshow-t rendeznek.