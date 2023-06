A Retro Istria augusztus 26-ig közlekedik Budapest és Koper, illetve Rijeka (Fiume) között – más éjszakai vonatokhoz képest jóval alacsonyabb komfortú régebbi járművekkel. Ez adja egyedi hangulatát!

A vonat Budapest-Déli pályaudvarról indul, áthalad a Bakonyon Veszprémben és Ajkán is megáll. Koperbe és Rijekába két külön kocsicsoport közlekedik, de mindkettő megállói között megtalálható a szlovén főváros, Ljubljana és a cseppkőbarlangjáról nevezetes Postojna is. Rijekából több üdülőhely – Lovran vagy Krk – megközelíthető busszal vagy hajóval, Opatija (Abbázia) azonban saját – de távoli – vasútállomással is rendelkezik. A koperi kocsikból Divača állomásán a Pulába közlekedő csatlakozó vonatokra is át lehet szállni. A végállomásról a szlovén tengerpart üdülőhelyei (Izola, Portorož és Piran) valamint Trieszt busszal érhető el. Van tehát lehetőség eljutni a tengerhez. A részletes menetrend a vasúttársaság online keresőiben található.