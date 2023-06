A DUE Tehetségkutató Diákmédia Pályázat díjazottjai között évről évre megtalálható a tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola újságja, így a szerkesztőség tagjai a hagyományokat folytatva idén is meghívást kaptak a rendezvényre. A zsűri értékelése szerint ők "nem tudnak kiesni a legjobbak közül", és az évről évre változó összetételű csapat ugyanolyan jó színvonalú iskolaújságot képes készíteni. Így ezúttal is fogadhatták a szakma elismerését, amit nem először kapott meg a Zentai Csaba tanár által irányított diákújság Budapesten, az Újpesti Rendezvénytérben. Az országban mindössze két diáklap részesült dicséretben, ebből egyik a tavalyi ezüstérmes, az Alabárdos.

Az már külön élmény volt a gyerekek számára, hogy a nagyszabású rendezvényen találkozhattak több ismert személyiséggel, többek között Deutsch Tamással, Lisztes Krisztiánnal, illetve Rábai Balázzsal, aki az RTL híradósaként engedett betekintést a kulisszák mögé. A pódiumbeszélgetések során olyan médiasztárokat is ismerhettek meg, mint Hajdú B. István, Berkesi Judit, Méhes Gábor, Zola, Matuz Krisztián, Baumstark Tibor, Ember Márk, Náray Erika, Juhász Levente, Szalai Vivien, Gönczi Gábor, DJ Dominik, Zsomac, Szecsó, Kaly Roland, LILy és Lingvai Péter.