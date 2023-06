A hosszú távú előrejelzéseket figyelembe véve idén az átlagosnál melegebb idő valószínű, de kisebb az esélyük olyan drasztikus hőhullámoknak, mint amik tavaly voltak. A nyári pihenés tervezésekor a külföldi helyek mellett érdemes a belföldi úti célokat is számításba venni, hiszen hazánkban is rengeteg olyan gyönyörű tájegység van, amely talán nem kap akkora hírverést, mint egy külföldi turistaparadicsom. Szóval idén nyáron irány a Balaton és környéke, a Hortobágy, az Aggteleki-cseppkőbarlang, a pécsi bazilika, a Velencei-tó vagy a soproni tűztorony. A sort a végtelenségig lehetne folytatni, hiszen Magyarország csodás. Fedezzék fel önök is!