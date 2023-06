Ausztrália, Amerika, Ázsia, Afrika nem a világom. Öreg földrészünk is hatalmas… Dél-Európát kizárom, a Kelet-Európai síkságot (még) nem ismerem. De jól érzem magam Németország, Csehország, Ausztria, Lengyelország, a balti államok, Skandinávia, aztán Szlovénia és Erdély területén. Ez nem mértani kör, nem is kör, de rejt egy szív alakú országot, ahol élek, azon belül szülőföldemet, a Dunántúlt, közelebbről a Bakony és a Balaton vidékét. Ahol hegyek zárják a horizontot, erdők lombja szűri a napfényt, patakok zúgása visszhangzik a sziklákon. Ahol ismerek minden fát, bokrot, forrást, barlangot. Ahova itthonról is hazajárok.