Divathullámok nemcsak az öltözködésben, hanem a táplálkozásban is vannak. Az utóbbi években például egyre inkább divatba jöttek a hozzáadott cukor nélküli termékek, legyen szó üdítőről, csokoládékról, kekszekről vagy desszertfélékről. Ezeket nemcsak diabétesszel élők fogyasztják, hanem sokan mások. Például a cukortól ódzkodók, vagy akik úgy gondolták, a cukrot kerülve lefogyhatnak. Elsősorban számukra szolgált rossz hírrel az Egészségügyi Világszervezet (WHO) közelmúltbeli iránymutatása, amely szerint a mesterséges édesítőszerek nemcsak a testzsír csökkentésében nem járnak előnnyel, hanem hosszú távon az egészségre is káros hatással vannak. A fogyasztóknak azért így is vannak lehetőségeik: egyrészt használhatnak gyümölcscukrot, vagy választhatják a legkézenfekvőbb megoldást: a cukrozatlan, édesítőszert sem tartalmazó élelmiszereket.