Azt hallottam, más nem nagyon hitt benne, de Németh Katalin, a VSZC Séf Vendéglátás-Turizmus Technikum és Szakképző Iskola igazgatója, az ötletgazda igen. Így került sor a Wizz Air Légitársaság két képviselőjének előadására. Nemcsak az egyébként angol szakos igazgató köszöntője, az egész találkozó nyelve angol volt, merthogy a repülés munkanyelve is ez, továbbá a turizmus-vendéglátás szakos fiatalok is arra készülnek, hogy, szakemberként kilépve az életbe, anyanyelvükön kívül németül és angolul is tudjanak felvilágosítást adni, beszélgetni a vendéggel.

Bereznai Veronika, aki a légitársaságnál a légiutas-kísérők toborzásáért felelős igazgató, prezentációjában arról beszélt, milyen jó a repülési ágazatban dolgozni; új barátságokat kötni, megismerni Európa országait, milyenek a követelmények és az előmeneteli lehetőségek a náluk dolgozók számára, hogy hány útvonalon hány millió utast szállítanak évente a gépeik. Mokriova Orsolya, a társaság légiutas-kísérőinek nagykövete saját életútjáról mesélt, sokat kérdezett, mint ahogyan a diákok is a vendégektől.

A hölgyek után Fülöp Fanni és Kenyeres Szonja mutatta be az iskolát, a még tanuló és már végzett séfesek eredményeit – szintén angolul. A rendezvény sikeréről csak annyit, hogy a legfeljebb egyórásra tervezett találkozó több mint két óráig tartott. Az igazgató, Németh Katalin elégedett álma megvalósulásával: – A bemutatkozás után vitattuk meg az együttműködés feltételeit. Az egyeztetés sikerrel zárult: összehangoltuk a lehetőségeinket, átbeszéltük a következő program tartalmát, várható időpontját, valamint azt is, hogy a jövőben rendszerszinten miként szeretnénk építeni erre a kapcsolódásra. Az érdeklődő tanulók képzését légiutas-kísérő kompetenciafejlesztéssel egészítjük ki. A programba csak bizonyos feltételek teljesülése esetén lehet majd bekapcsolódni a 10. technikumi évfolyam elvégzését követően. Például elengedhetetlen a kimagasló angolnyelv-tudás, a választékos kommunikáció, az állóképesség, a jó tanulmányi eredmények, valamint az úszástudás. A feltételeknek való megfelelést légiutas-kísérő pályaalkalmassági teszttel vizsgáljuk. A felkészülés természetesen már a 9–10. évfolyamon is zajlik majd, mivel a tanulók képzését olyan tréningekkel egészítjük ki, amelyek segítik őket döntésük meghozatalában. Ezt a célt szolgálja a légitársaság intézményünkben megtartott pályaorientációs rendezvénye is, amely nemcsak a diákok számára motiváló, de az intézmény egészére is ösztönzőleg hat.