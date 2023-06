A rendhagyó helyszínen rendezett megnyitón Porga Gyula polgármester kettős öröméről számolt be. Egyrészt, mint mondta, jó dolog viszonozni a Varsóban láthatott, Veszprémet, a Bakonyt és a Balatont fotókon bemutató tárlatot, másrészt pedig a lengyel testvérvárosunkkal, Tarnów-val fennálló szoros kapcsolatot is erősíti a kulturális program. A magyarok külföldi utazásuk kapcsán nem feltétlenül Lengyelországot veszik számításba célpontként, holott az ország páratlan természeti kincseket rejt, 24 nemzeti parkkal büszkélkedik. A Színházkert kerítésén most mindegyiket egy-egy fotó és leírás segítségével ismerhetjük meg.

Porga Gyula és Kövesdi Hanna a megnyitón

Fotó: Benkő Péter/Napló

Az eseményen Kövesdi Hanna, a Veszprémi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat elnöke úgy fogalmazott, ennél jobb helyszínt nem találhattak volna a kiállításnak, hiszen a helyiek és turisták miatt is forgalmas hely, a nemrég átadott beruházások szomszédsága ideális helyet ad arra, hogy minél többen megismerjék Lengyelországot – és ez is a cél.

A fotótárlat szeptember elejéig lesz látogatható.