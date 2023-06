Fotó: Benkő Péter

Vármegyénkben különösen ismert és közkedvelt mozdonytípusról van szó, hiszen – miután megjárták országunk számtalan részét – 1979-től folyamatosan Tapolcára állomásították a gépcsodákat. Attól az időszaktól egészen a 2000. december 21-i, közforgalomból történt végleges kivonásukig meghatározói voltak az észak-és dél-balatoni, majd egyre inkább csak az észak-balatoni, 29-es vasútvonalnak.

A NoHAB-ok jellegzetes hangját, turcsi orrát, kürtjének utánozhatatlan hangját mindenki ismeri, aki a környékben nőtt fel vagy nyaralt. Az, hogy a közforgalomban már nem teljesítenek szolgálatot, nem jelent semmit, hiszen ma is bárhol találkozhatunk velük mérőkocsik, pályaépítő szerelvények, olykor tehervonatok élén. Oldalakat írhatnánk a típus műszaki paramétereiről, technikai megoldásairól, megbízhatóságáról, ehelyett arról számolunk be inkább, hogy a vasúttársaság döntése alapján a gépeket ezen a nyáron visszahozták az északi Balaton-partra. Augusztus végéig ugyanis NoHAB-ok továbbítják szombatonként a Tekergő gyorsvonatokat, vasárnaponként pedig a Kék Hullám InterCity-ket a 29-es vonal Balatonfüred–Tapolca szakaszán. A GANZ gyártotta magyar „Csörgők” és „Hörgők” helyét, feladatát tehát a svédacélok vették át ismét. Ezzel sok vasútrajongó hatalmas álma vált valóra, a retró-múlt egy ideig visszatért a magyar tengerhez. Ha már Balaton, bizonyára sokan kérdezik, miért csak Füredig húzzák a szerelvényeket a NoHAB-ok. Azért, mert onnantól a fővárosig villamosított szakaszon utazhatunk a már megszokott V43-as sorozatú „Szili” mozdonyokkal. Érdekesség, de azok is, legalábbis legelső szériás példányai szintén 60 évesek. Míg a HoHAB-ok a svédek nagy büszkeségei, a „Szilik” a magyar járműgyártáséi.

Hogy mit jelentenek a Szili, Csörgő, Hörgő becenevek, arról majd egy másik írásban számolunk be (ígérem!), egyelőre azt javasoljuk minden vasútbarátnak, töltsék a hétvégéket a Balaton északi partján, közel a vasúthoz. Fényképezőgépüket pedig ne felejtsék el magukkal vinni! Még annyit elmondunk, hogy július 8-9-én és 26-27-én retró-hétvégét rendeznek az északi parton, ezeken a napokon a NoHAB-mozdonyok más vonatokban közlekednek. Mi pedig igyekszünk majd a retró-hétvégék eseményeiről is hírt adni.