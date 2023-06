Mint elmondta, Sümeg északi, észak-keleti részén már régi probléma a csapadékvíz, hiszen az ottani magasabban fekvő területekről a nagyobb esőzések idején jelentős mennyiségű víz zúdul le a 84-es számú főútvonal irányába. A fejlesztés az említett városrészből a 84-es számú főút és a Fehérkő utca kereszteződésénél lévő egykori murvabánya területére vezeti majd a vizet, ahol a projekt részeként tároló és szikkasztó medencét alakítanak ki. Az Élhető települések című felhívás részeként megvalósuló pályázat érinti a Báróházi, a Boróka, a Fehérkő, a Hegybíró, a Karolina, a Vadrózsa, a Várvédők és a Vincellér utcát, valamint a Mandula közt és a Panoráma dombot. A polgármester hozzátette, hogy a tervezett beruházással együtt a csapadékvíz hasznosítása kapcsán a lakosság körében szemléletformálást is terveznek, és elkészül Sümeg integrált települési vízgazdálkodási terve is. A projekt várhatóan 2025. májusára készül el.

Végh László egy másik nyertes pályázatról is beszámolt, amely 300 millió forinttal támogatja egy illegális hulladéklerakó felszámolását. A jelentős mértékű uniós forrás az egykori agyagbánya területén keletkezett súlyos probléma megoldását segíti elő. A fejlesztés célja egyértelmű - tette hozzá a polgármester - a jogellenesen elhelyezett hulladék elszállítása, ártalmatlanítása, a terület helyreállítása, rendbe hozása, tájba illesztése. Ezen kívül a támogatás által az önkormányzat a József Attila utcai közterületen zöldfelületet alakít ki fatelepítéssel, füvesítéssel és utcabútorok kihelyezésével. Ráadásul a települési zöldhulladék feldolgozását szolgáló ágdaráló beszerzésével megoldódik egy régi városi, intézményi, lakossági gond is, hiszen lehetőség nyílik az év közben keletkező növényi anyagok feldolgozására, újrahasznosítására. A projekt során az önkormányzati közigazgatási ügyintézéshez való egyenlő hozzáférés és az információáramlás kiszélesítése érdekében okospont létesül a polgármesteri hivatalban. A 300 milliós beruházás a tervek szerint jövő év végére fejeződik be.