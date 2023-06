Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár – Dózsavárosi Könyvtár felújítását a Veszprém–Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa programból finanszírozták. Ovádi Péter országgyűlési képviselő (Fidesz–KDNP) köszöntőjében méltatta a dózsavárosi közösséget, amelynek tagjai mindig számíthatnak egymásra. A képviselő köszönetet mondott Porga Gyula polgármesternek, aki végig hitt abban, hogy a város elnyerheti az Európa Kulturális Fővárosa címet, amely hozzájárul Veszprém helyi közösségeinek erősítéséhez.

Porga Gyula polgármester (Fidesz–KDNP) arról beszélt, az EKF-cím – amely város- és közösségépítő erővel bír – jóvoltából használaton kívüli épületek, így a 30 éve üresen álló gyermekkórház vagy a jövő héten a várkertben megnyitó közösségi tér is megújulhatott. Hozzátette, a Dózsaváros kulturális központjaként működő könyvtárépület – amely több civil szervezet otthonaként is működik – megújítása a cím elnyerése óta fontos célkitűzés volt.

A közösségépítő erőre hívta fel a figyelmet Porga Gyula

Fotó: Benkő Péter

Hegedűs Barbara alpolgármester (Fidesz–KDNP) elmondta, az épület felújításával a városrészben élők és a Dózsavárosban működő civil szervezetek több évtizedes álma vált valóra.

Baranyai Tamás, az Eötvös Károly Megyei Könyvtár igazgatója felidézte, az épületben 1959 óta működik könyvtár, azonban a kezdeti 390 darabos könyvállomány mára 14 ezer dokumentumra nőtt. Hozzátette, a fejlesztés eredményeként akadálymentessé vált az épület egy lift beépítésével, így az emeleti nagyterem mozgáskorlátozottak számára is megközelíthetővé vált. Az épület emeleti nagytermét bővítették, a helyiség teakonyhával és öltözővel egészült ki. Az épület teljes gépészeti és elektromos rendszere megújult, új kazánt építettek be, valamint kicserélték a burkolatokat, és új bútorokat is beszereztek. A földszinti felnőtt könyvtár alapterülete is bővült, valamint egy új akadálymentes vizesblokkot és két teakonyhát alakítottak ki, míg a gyermekkönyvtárban különtermet hoztak létre. A tavaly nyáron indult beruházás mintegy 296 millió forintból készült el.

Az eseményen közreműködött a Bakony Vadászkürt Egyesület és a városrészben működő nyugdíjasklubok – Csikász Imre, Őszidő, Dózsa György –, valamint videón játszották le a Dózsa György Általános Iskola másodikos tanulóinak műsorát. Az átadó után Holányi Julianna alkotásaiból nyílt kiállítás, a tárlatot Praznovszky Mihály irodalomtörténész, nyugalmazott könyvtárigazgató nyitotta meg.