Halmay Gábor önkormányzati képviselő emlékeztetett, 2021 áprilisában döntött a kormány arról, hogy az Európa Kulturális Fővárosa programhoz kapcsolódóan, a Modern Városok Program keretein belül 4,5 milliárd forintos belterületi útfelújítási csomagot kap Veszprém. Nem mellékesen a város önerőből félmilliárd forintos támogatást nyújt mindehhez, melyből már tavaly is több utca megújult. Ennek újabb állomása a József Attila utca megújítása, igaz, az ivóvízhálózat rekonstrukciója itt már tavaly elkészült. Kiderült, az útszakaszra 200 millió forintot irányzott elő az önkormányzat. A képviselő bízik abban, hogy a felújítások nem állnak le a nevezett szakaszon, és több utcát is be tudnak majd emelni a projektbe.

Csik Richárd önkormányzati képviselő ennek kapcsán kijelentette: fontos, hogy a lakosság időben tudjon a környezetében kezdődő munkálatokról, hiszen szeretnék, ha minél zökkenőmentesebben mennének a felújítások. A részletek kapcsán elhangzott, a munkálatok a József Attila utcát érintik, az Egyetem utcától a Victor Hugo utcáig. Két ütemben zajlik majd a felújítás: az első ütemben a csapadékvíz-elvezetést fogják megoldani a szakemberek, majd felújítják az útfelületet, és mindkét oldalon a járdák is újjászületnek, hiszen térkövet kapnak. A munkaterületet július 4-én veszi át a kivitelező Strabag Generálépítő Kft., a munkák július 10-én kezdődnek. Felhívta a figyelmet a forgalomkorlátozásra, amely a parkolásra is hatással lehet, és az autósok türelmét kérte.

Bázsa Botond önkormányzati képviselő aratáshoz hasonlította az elmúlt időszakot a város életében, hiszen számtalan intézmény, épület, közösségi tér, út, járda újult meg, vagy éppen nőtt ki a semmiből. Szerinte százévente egyszer van lehetőség ilyen mértékű beruházásokra, amire büszkének kell lenni. Fontos a József Attila utca megújítása is, amivel az itt élők egy jobb, biztonságosabb utat kapnak majd.