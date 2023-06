-Balatonszőlős folyamatosan fejlődik, a település, mely gyönyörű természeti környezetben fekszik, a továbbiakban számíthat a kormány, illetve jómagam támogatására. Kiváló az együttműködés az önkormányzattal, napi a kapcsolat, fogalmazott Kontrát Károly. Az országgyűlési képviselő hozzátette, a mostanihoz hasonló beruházások a helyi emberek érdekeit szolgálják, akik ezentúl még komfortosabb körülmények között tudják intézni ügyeiket, és színvonalasabb egészségügyi szolgáltatást vehetnek igénybe. Reményei szerint a település a jövőben is sikeresen pályázik a tervezett fejlesztésekhez.

Mórocz László polgármester köszönettel beszélt a kormányzat, illetve Kontrát Károly képviselő segítségéről. A munkálatokról elmondta, a Magyar falu program támogatásának köszönhetően az elmúlt időszakban kicserélték a polgármesteri hivatalban a nyílászárókat a földszinten, az emeleten és a tetőtérben is. Belső szigetelést végeztek, szalagparkettát helyeztek el, illetve légkondicionálókat szereltek fel. Megújult a közösségi, illetve darts termük, ahol a sportág különféle megyei versenyeit is szervezik. Mindezek mellett egy kis váróhelyiséggel bővítették a hivatalt, hogy a vendégek, illetve ügyfelek kényelmes körülmények között le tudjanak ülni. Az orvosi rendelőben és a váróhelyiségben is klímát szerelek fel, az orvosnak külön vizesblokkot alakítottak ki. Terveik szerint, ha sikerrel pályáznak, a jövőben a külső szigetelést is elvégzik majd az épületen.