Egykor a helyben élő emberek mindennapi életének részei voltak azok a használati eszközök, melyeket ma régiségeknek nevezünk. Egy berendezési tárgy, eszköz vagy más emlék lehet ugyan régi, mégis mindegyiknek története van, melyeket csak a tulajdonosaik, az ő leszármazottaik mesélhetnek el hitelesen. Ezért most egy olyan összefogásra buzdítják a helyben élőket, hogy nézzenek szét odahaza, akár a padláson, akár a kamrában, s ha elsőre bármit kidobnának – ne tegyék, gyűjtsék össze és vigyék el a művelődési házba, hogy az is a tájház gyűjteményét gyarapíthassa. Régi bútordarabokat, bármilyen tárgyi emléket és fényképeket várnak elsősorban, melyeket ellátnak az adományozó nevével, ugyanakkor más is megnézheti, megcsodálhatja azokat majd együtt, egy helyen a megújult tájházban. Az adományozott dolgokat természetesen névvel ellátva teszik közkinccsé.