– Fő célom az volt, hogy bajba jutott sorstársaimon valamilyen módon segíteni tudjak – idézte fel a kezdeteket Hörömpöly Imréné. – Az alapítók közül 11-en még ma is tagjai a klubnak, mely most 45 fővel működik. Nagyon jó kapcsolatot ápolunk a veszprémi, a balatonfüredi, győri szervezetekkel, mindenben támogatjuk, segítjük egymást. A klub nagyon aktív közösségi életet él, 2019-ben például elhatároztuk, hogy az elhunyt emlőműtöttek emlékére fát ültetünk, mely az Esterházy-kastély kertjében kapott helyet. Azóta az októberi rózsaszín sétánk ott fejeződik be.

Az ünnepségre elfogadta a meghívást Bagoly Katalin onkológus-belgyógyász patronáló főorvos, Király Zsolt, a farkasgyepűi tüdőgondozó főigazgatója, Szabó János, a Rákbetegek Országos Szervezetének elnöke, utóbbi a daganatos betegekért végzett munkájukért köszönetképpen a szervezet jubileumi emléklapját adta át Hörömpöly Imrénének.

A program énekekkel, szavalatokkal folytatódott, a közös ebéd elfogyasztása után a rendezvény a születésnapi torta felvágásával, kötetlen beszélgetéssel ért véget.